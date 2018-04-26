"Трамп – под колпаком". Политолог о словах лидера США про отношение к РФ

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп оценил свое отношение к России словами "никто не был жестче". В эфире радио Sputnik политолог Григорий Добромелов прокомментировал заявление американского лидера.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал о суровом подходе к Москве. В телефонном разговоре с журналистами Трамп подчеркнул, что у него нет тайного сговора с русскими.

Американский лидер также отметил, что до него никто так жестко не отстаивал государственные интересы. В качестве доказательства Трамп предложил ведущим Fox News спросить о его суровости у президента РФ Владимира Путина.

В этом контексте глава американского государства упомянул введенные США пошлины на поставку алюминия и высылку 60 дипломатов.

"Никто не был жестче, никто даже не был близок к этому. А мы слышим этот вздор!", – подытожил Трамп.

В эфире радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов прокомментировал заявление американского лидера.

"А что Трамп мог еще сказать, фактически находясь под колпаком расследований со стороны конгресса и специальных служб, под огнем общественной критики за вменяемые ему связи с Россией и за хорошие отношения с Владимиром Путиным? Трамп в условиях внутриполитической обстановки в США ничего другого сказать не мог. Это был вполне естественный и логичный комментарий. Тем более что он говорит абсолютную правду. Действительно, те шаги, которые предпринимает администрация Трампа, жестче, чем шаги, которые предпринимала администрация Барака Обамы. Другое дело, что это не отрицает того факта, что между Трампом и Путиным – вполне рабочие и конструктивные взаимоотношения", – сказал Григорий Добромелов.

В марте Белый дом ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. США обосновали такие меры соображениями национальной безопасности.

Кроме того, в начале апреля США расширили санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 24 российских бизнесмена и чиновника и 14 компаний. Причины усиления санкционного давления связаны с обвинениями в кибератаках, ситуацией на Украине и в Сирии, но "прежде всего, с попытками России подорвать западную демократию", заявили в американской администрации.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!