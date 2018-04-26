"США оглохли на все три уха". Эксперт о ситуации с дипобъектами России

Россия настаивает на возвращении шести дипломатических объектов, захваченных властями США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем", – подчеркнула она.
Захарова также прокомментировала сообщения о том, что в среду сотрудники Госдепа проникли в опечатанные здания генконсульства России в Сиэтле.
Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал действия Вашингтона в отношении российской дипсобственности "государственным беспределом".
"США всегда и везде говорят, что они очень ценят и уважают частную собственность. Но в данном случае они действуют по привычке так, как это сложилось исторически с момента возникновения Соединенных Штатов: приехали, захватили территорию, заняли, построили государство. И эта политика "разделяй и властвуй" – все, что нам нравится, мы забираем себе, все, что нам не нравится, мы можем уничтожить – продолжается и по сей день в разных формах. То, что они творят с нашей собственностью на своей территории, это полный государственный беспредел. И самое интересное, что и по Сирии, и по Скрипалям, и по многому другому они (американцы – ред.) стали глухими на оба уха, даже на все три уха, включая среднее", – сказал Анатолий Петренко.
Он отметил, что США просто не слышат очевидных, логичных аргументов.
"Они им просто не нужны. США решили так сделать и находят под это любое обоснование, придумывают его. Потому что я уверен, или как выражалась (премьер Британии) Тереза Мэй, с большой долей вероятности смею утверждать, что Скрипалей никто не травил вообще, что это все – абсолютная инсценировка, точно так же как с химической атакой в Сирии. Но повод создан, его тут же подхватили, скорость завидная… Вернут или не вернут нашу собственность американцы? Я думаю, что вернут, но немножко еще над нами "поизголяются"", – заключил эксперт.
В августе 2017 года власти США объявили о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепе это решение позиционировали как ответ на предложение Москвы о сокращении численности работников американского представительства в России.
Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Закрытие генконсульства при этом также оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.
В ответ на выпад Вашингтона МИД РФ объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
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