"США оглохли на все три уха". Эксперт о ситуации с дипобъектами России

Москва настаивает на возврате шести объектов российской дипсобственности в США. Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг дипломатических объектов РФ.

Россия настаивает на возвращении шести дипломатических объектов, захваченных властями США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем", – подчеркнула она.

Захарова также прокомментировала сообщения о том, что в среду сотрудники Госдепа проникли в опечатанные здания генконсульства России в Сиэтле.

"Завершая эту тему, хотела бы остановиться на комментарии, который в своих интернет-ресурсах оставили наши американские коллеги. В частности, они написали, что чиновники госдепартамента прошлись по зданию генконсульства, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Да нет, оно не было освобождено, оно было ими захвачено", – сказала официальный представитель МИД на брифинге.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал действия Вашингтона в отношении российской дипсобственности "государственным беспределом".

"США всегда и везде говорят, что они очень ценят и уважают частную собственность. Но в данном случае они действуют по привычке так, как это сложилось исторически с момента возникновения Соединенных Штатов: приехали, захватили территорию, заняли, построили государство. И эта политика "разделяй и властвуй" – все, что нам нравится, мы забираем себе, все, что нам не нравится, мы можем уничтожить – продолжается и по сей день в разных формах. То, что они творят с нашей собственностью на своей территории, это полный государственный беспредел. И самое интересное, что и по Сирии, и по Скрипалям, и по многому другому они (американцы – ред.) стали глухими на оба уха, даже на все три уха, включая среднее", – сказал Анатолий Петренко.

Он отметил, что США просто не слышат очевидных, логичных аргументов.

"Они им просто не нужны. США решили так сделать и находят под это любое обоснование, придумывают его. Потому что я уверен, или как выражалась (премьер Британии) Тереза Мэй, с большой долей вероятности смею утверждать, что Скрипалей никто не травил вообще, что это все – абсолютная инсценировка, точно так же как с химической атакой в Сирии. Но повод создан, его тут же подхватили, скорость завидная… Вернут или не вернут нашу собственность американцы? Я думаю, что вернут, но немножко еще над нами "поизголяются"", – заключил эксперт.

В августе 2017 года власти США объявили о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепе это решение позиционировали как ответ на предложение Москвы о сокращении численности работников американского представительства в России.

В марте этого года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.

Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Закрытие генконсульства при этом также оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

В ответ на выпад Вашингтона МИД РФ объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.

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