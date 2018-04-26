Политолог: Америка возвращается к "темным временам"

В Кремле назвали "проявлением паранойи" сообщения американских СМИ о "слежке" российских дипломатов за эмигрантами в США. В эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин напомнил о периоде политических гонений в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских средствах массовой информации о том, что высланные из США дипломаты якобы занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями.

"(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег", – сказал Песков журналистам.

По его словам, СМИ должны назвать конкретные фамилии, а также причины, побудившие США выступить с таким заявлением.

"Ни то ни другое сделано не было", – добавил Песков.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты якобы следили за проживающими в Соединенных Штатах россиянами, которых Москва "считала предателями и врагами Кремля". Никаких доказательств издания не приводят.

В конце марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также закрытии генконсульства в Сиэтле. Американские власти объяснили свои действия "причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", не предоставив никаких доказательств.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин отметил, что происходящее ему напоминает период политических гонений в США.

"Это возвращение к темным для Америки временам, к временам сенатора Джозефа Маккарти. Только сейчас это происходит с новой силой: раньше везде искали коммунистов, а теперь под прицелом – "страшные русские". Безусловно, все это ударяет не только по российско-американским отношениям, но и по имиджу Соединенных Штатов. Сейчас мы видим, как американцы вламываются в наши посольства, нарушая всевозможные конвенции. Напомню, что в международных отношениях территория посольства – это, по сути, территория того государства, которое оно представляет. Но, к сожалению, в США восторжествовала новая "охота на ведьм" – охота на российских дипломатов", – сказал Константин Блохин.

Накануне представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту ситуацию "абсолютно возмутительной, безобразной и беспрецедентной", грубо нарушающей международные правовые нормы.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля.

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