"К разным границам – разный подход". Эксперт о подписанном Порошенко законе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны, сообщается на сайте украинского президента.
"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", – говорится в сообщении.
Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм информирования об их въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что все эти меры направлены на усиление тоталитарного режима.
"Когда Киев говорит про границу, то, в первую очередь, имеет в виду границу с Россией и линию разграничения с Донбассом. Потому что, например, на польской границе (экс-губернатору Одесской области Михаилу) Саакашвили даже удалось проникнуть незаконно на Украину. То есть к разным границам – разный подход у Петра Порошенко. Для чего это ему нужно? Для продолжения выстраивания тоталитарного режима. Все это связано и с переформатированием АТО, и с последними задержаниями крымчан, и с внесением новых списков. Это все единый процесс, который продолжает закручиваться. Но эти действия направлены не столько против России, сколько против русских или пророссийски настроенных граждан в самой Украине. Потому что русские люди и люди, стоящие на союзных позициях, там объявлены вне закона, против них применяют все более жесткие меры. Причем это не только меры наказания, но и публичного унижения – демонстрация того, что нелояльных будут подавлять", – считает Семен Уралов.
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