Политолог о суицидах в ВСУ: украинские военные ищут "другой выход"

На Украине назвали число военных, погибших за время операции в Донбассе, в том числе покончивших с собой. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские военные с самого начала конфликта не были готовы воевать.

За время военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, более 500 покончили с собой, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

Он привел официальную статистику реестра досудебных расследований по состоянию на 1 апреля: статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 были ранены и травмированы, 3784 погибли, по меньшей мере, 554 человека совершили самоубийство.

Матиос добавил, что в этом году на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих выделили 109 млн гривен (примерно 4 млн долларов). Однако, по данным военных прокуроров, такие мероприятия не проводились, поскольку министерство социальной политики все еще не утвердило документы, без которых нельзя заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников военной операции в Донбассе.

"Вынуждены констатировать, что из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным", – добавил Матиос.

Киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik обратил внимание на большое количество самоубийств в ВСУ. Он связывает это, прежде всего, с тем, что украинские военнослужащие с самого начала не были готовы воевать.

"Странно слышать эти цифры, которые, очевидно, с обеих сторон выше во много раз, тем более это касается Вооруженных сил Украины, которые к началу военного конфликта на Донбассе были совершенно не готовы к ведению боевых действий. Они были Вооруженными силами страны, которая находилась в крайне разрушенном состоянии. И именно с этим и связано большое количество самоубийств. Люди, которые попали в зону боевых действий, были не готовы ни с моральной точки зрения, ни технически не были готовы. Мы знаем примеры голода, люди находились в антисанитарных условиях. Не было понимания, зачем ведется эта война, какие ее цели. Армия была деморализована. У многих граждан Украины было ощущение, что они участвуют в неправильном конфликте, что власть захвачена преступниками", – сказал Владимир Киреев.

По его мнению, украинские военнослужащие пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

"Все это в совокупности – тяжелые условия жизни, деморализация, дезорганизация армии, большие потери, ощущение своей неправоты – создавало исключительно негативную психологическую атмосферу, которая заставляла многих граждан Украины искать другой выход из сложившейся ситуации, кроме как применять насилие по отношению к своим согражданам. И такой выход находился в виде суицида. Эти цифры являются красноречивым примером тех событий, той атмосферы, в которой находится Украина все эти годы", – считает политолог.

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