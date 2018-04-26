"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине, набрав 14% голосов. В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков прокомментировал результаты соцопроса.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9% избирателей. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

В частности, согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за Тимошенко готовы проголосовать 14%, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11%, за действующего главу государства Петра Порошенко, сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука – по 9%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского – по 8%, а за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича – 6%.

По данным организаторов соцопроса, результаты свидетельствуют о том, что на выборах президента будет назначен второй тур. Он проводится, если ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков прокомментировал результаты опроса.

"На мой взгляд, шансы Юлии Тимошенко стать президентом достаточно велики. Но не потому, что она очень популярна на Украине. А потому, что американцы постоянно тасуют одну и ту же политическую колоду, доставая оттуда старых персонажей через некоторый промежуток времени. Немножко их разгладят, потрут – и вновь предлагают в качестве якобы существующей альтернативы нынешней украинской власти. Но поскольку американцы контролируют весь политический спектр, то они вместо одного проамериканского кандидата предлагают другого проамериканского кандидата, а лучше сразу двух или трех. Создается иллюзия выбора, при том, что контроль над украинским государством полностью сохраняется в руках США. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к интересам украинского народа, а представляет собой определенную политическую игру с целью выпуска пара – недовольства, которое реально существует сегодня на Украине", – сказал Николай Стариков.

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