Эксперт о ситуации с санкциями: Германия упустила свой шанс

Немецкие компании рискуют потерять 1,5 млрд евро из-за антироссийских санкций США. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер высказал мнение, что власти Германии не могут не реагировать на эту ситуацию, но и что-то изменить в ней они не в силах.

Потери немецких компаний в России от санкций США в наихудшем сценарии могут составить до 1,5 млрд евро, говорится в сообщении Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В российско-германской ВТП отмечают, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в санкционном списке США, и ожидают сокращения оборотов и поставок в ближайшее время.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти 1,5 млрд евро", – говорится в сообщении палаты.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что власти Германии не могут не реагировать на эту ситуацию, но и что-то изменить в ней они не в силах.

"Потеряет в данном случае не мелкий бизнес, мнение которого можно проигнорировать, а крупный бизнес, который имеет лоббистские возможности и который беспокоит германское правительство этим фактом. И оно вынуждено реагировать. В целом, Германии не удастся изменить эту ситуацию, но можно предположить, что некое отторжение или отчуждение германской политической и экономической элиты от Соединенных Штатов будет продолжаться. Это уже прослеживается по контактам американской администрации с (канцлером Германии Ангелой) Меркель, которые происходят по затухающей. Отношения США и Германии сейчас имеют определенные проблемы. Но для Германии проблемой, в первую очередь, является то, что она не может сконструировать альтернативный внешний курс. Германию называют локомотивом Евросоюза, но мы видим, что этот локомотив плохо умеет маневрировать, он не способен хорошо реагировать на меняющуюся ситуацию. Германия в значительной степени упустила свой шанс стать тем лидером западного мира, который поможет наладить отношения с Россией", – сказал Владимир Брутер.

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