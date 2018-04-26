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Эксперт оценил планы Лондона раскрыть имена россиян с активами в офшорах

13:4826.04.2018
(обновлено: 15:19 26.04.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолицейский у здания Парламента в ЛондонеПолицейский у здания Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Британии предложили раскрыть личности российских граждан, хранящих капиталы в офшорах на британских территориях. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев прокомментировал это предложение.

Группа депутатов британского парламента требует принятия законопроекта, который обязал бы власти заморских территорий – Британских Виргинских и Каймановых островов – раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих там деньги. Об этом сообщила газета The Times

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© Фото : Council of Europe
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Лоббисты законопроекта отмечают, что до сих пор заморские территории не выполняли действующее в Великобритании требование о разглашении информации о собственниках офшорных активов. Это, как считают сторонники инициативы, позволяет бизнесменам, "в том числе из России", отмывать деньги, которые затем идут на финансирование преступной деятельности.

По словам консерватора Эндрю Митчелла, такой закон необходим, чтобы удостовериться, что "грязные деньги не отмываются под британским флагом где бы то ни было в мире". Митчелл также заявил, что инициативу поддержат 19 однопартийцев, что "более чем достаточно", чтобы продвинуть ее в правительстве.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал это предложение.

"С одной стороны, для Британии прибыль от финансовых операций – это ключевой вопрос. С конца XIX века "невидимый экспорт", в том числе финансовые услуги, офшорные операции, доставляет британской экономике, бюджету значительную часть доходов. Но, с другой стороны, прослеживается общая современная тенденция борьбы с офшорным бизнесом, с уклонением от налогов, и Британия пытается вписаться в эту стратегию для того, чтобы не остаться за бортом общемировых тенденций. Плюс сейчас речь идет именно о российских бизнесменах, о российских компаниях. Это очередная попытка надавить на Россию, показать, мол, Россия не вписывается в эту общую стратегию, ведет себя неправильно. То есть, на мой взгляд, это часть стратегии Британии по давлению на Россию", – сказал Игорь Ковалев.

Автобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
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Процесс реформирования налоговых гаваней начался в Великобритании в 2013 году под руководством тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона. С тех пор в стране публикуется реестр бенефициаров компаний-однодневок, однако правительство не смогло распространить действие закона на заморские территории. В новом законопроекте предлагается обязать офшоры провести "реформу открытости" к 2020 году. Обсуждение инициативы должно пройти 1 мая.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
immortalmad
Ну вот и замечательно! Там, поди, все наше руководство представлено!
14:19
26.04.2018
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Владимир Табаков
Если эти данные подтвердятся, то можно только это приветствовать!
14:29
26.04.2018
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