США отказались верить в то, что американские "Томагавки", выпущенные 14 апреля по Сирии, были доставлены в Москву. Директор Центра "Россия-Восток-Запад" Владимир Сотников в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана подобная позиция американской стороны.

Представитель Пентагона Эрик Паон назвал дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии.

Накануне Минобороны РФ показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.

"Что касается "Томагавков", мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ", – заявил Паон телеканалу CNBC , комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Он также назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.

"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", – добавил Паон. Заявление Генштаба он считает "очередной дымовой завесой пропаганды", призванной отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.

Директор Центра "Россия-Восток-Запад" Владимир Сотников в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные заявления представителя Пентагона.

"Были сообщения о том, что остатки ракет были подобраны сирийскими военнослужащими, переданы военным группировки российских войск в Сирии и перевезены в Москву. Это (передача ракет – ред.) было подтверждено и со стороны Сирии, и со стороны Российской Федерации. То есть, мне кажется, что в данном случае Пентагон просто лукавит. То, что утверждают наши американские партнеры, это, видимо, попытка уйти от ответственности. Они теперь все отрицают, потому что мало приятного, когда те же "Томагавки" – а каждая ракета имеет очень большую цену, и вообще этот удар влетел американцам в копеечку – теперь могут быть еще и изучены нашими специалистами. Естественно, это для Пентагона очень неприятный момент", – сказал Владимир Сотников.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. По данным российского Минобороны, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО – комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

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