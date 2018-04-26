Представитель Пентагона Эрик Паон назвал дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии.
Накануне Минобороны РФ показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.телеканалу CNBC, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Он также назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.
"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", – добавил Паон. Заявление Генштаба он считает "очередной дымовой завесой пропаганды", призванной отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.
Директор Центра "Россия-Восток-Запад" Владимир Сотников в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные заявления представителя Пентагона.
"Были сообщения о том, что остатки ракет были подобраны сирийскими военнослужащими, переданы военным группировки российских войск в Сирии и перевезены в Москву. Это (передача ракет – ред.) было подтверждено и со стороны Сирии, и со стороны Российской Федерации. То есть, мне кажется, что в данном случае Пентагон просто лукавит. То, что утверждают наши американские партнеры, это, видимо, попытка уйти от ответственности. Они теперь все отрицают, потому что мало приятного, когда те же "Томагавки" – а каждая ракета имеет очень большую цену, и вообще этот удар влетел американцам в копеечку – теперь могут быть еще и изучены нашими специалистами. Естественно, это для Пентагона очень неприятный момент", – сказал Владимир Сотников.
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