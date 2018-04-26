Военный эксперт: морпехи США уже не в состоянии выполнять боевые задачи

Силы передового развертывания Морской пехоты США, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, были защищены, теперь оказались в уязвимом положении. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.
"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками – Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями – сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", – говорится в его речи.
"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", – заявил Неллер.
США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем, резюмировал генерал.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков назвал заявление Неллера ожидаемым.
"Начиная с 1991 года, Корпус морской пехоты участвовал практически во всех боевых конфликтах, которые проводили США по всему миру, при этом участвовали не только солдаты, но и боевая техника. Износ авиационного парка составил порядка 60%, наземной техники – порядка 55%. Кстати, Джеймс Мэттис – нынешний глава Пентагона – обо всех этих проблемах знал. Будучи еще в Корпусе морской пехоты, он безуспешно пытался выбить деньги на то, чтобы эту технику восстановить или получить новые образцы. Единственное, что морская пехота начала получать, это самолеты F-35, но они оказались боеготовыми только на 50%, их до сих пор на аэродромах доводят до боеготового состояния. В боевых конфликтах – например, в Сирии – они участия не принимали. В Мосуле и Ракке принимала участие артиллерия Корпуса морской пехоты. Но как она участвовала, мы знаем – оба города практически разрушены. Вот такой итог. Корпус морской пехоты теперь не может в полном объеме выполнять боевые задачи, тем более против такой технологически развитой в военном плане страны, как Россия", – сказал Алексей Леонков.
Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
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