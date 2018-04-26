Военный эксперт: морпехи США уже не в состоянии выполнять боевые задачи

Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал соответствующее заявление командующего Корпусом морпехов генерала Роберта Неллера.

Силы передового развертывания Морской пехоты США, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, были защищены, теперь оказались в уязвимом положении. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.

"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками – Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями – сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", – говорится в его речи.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", – заявил Неллер.

США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем, резюмировал генерал.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков назвал заявление Неллера ожидаемым.

"Начиная с 1991 года, Корпус морской пехоты участвовал практически во всех боевых конфликтах, которые проводили США по всему миру, при этом участвовали не только солдаты, но и боевая техника. Износ авиационного парка составил порядка 60%, наземной техники – порядка 55%. Кстати, Джеймс Мэттис – нынешний глава Пентагона – обо всех этих проблемах знал. Будучи еще в Корпусе морской пехоты, он безуспешно пытался выбить деньги на то, чтобы эту технику восстановить или получить новые образцы. Единственное, что морская пехота начала получать, это самолеты F-35, но они оказались боеготовыми только на 50%, их до сих пор на аэродромах доводят до боеготового состояния. В боевых конфликтах – например, в Сирии – они участия не принимали. В Мосуле и Ракке принимала участие артиллерия Корпуса морской пехоты. Но как она участвовала, мы знаем – оба города практически разрушены. Вот такой итог. Корпус морской пехоты теперь не может в полном объеме выполнять боевые задачи, тем более против такой технологически развитой в военном плане страны, как Россия", – сказал Алексей Леонков.

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии.

Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

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