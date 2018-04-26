Военный эксперт дал оценку испытаниям американской МБР Minuteman III

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя в эфире радио Sputnik прошедшие испытания, сравнил американскую и российскую компоненту.

Военно-воздушные силы США провели испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, заявили в пресс-службе ВВС.

Это первые подобные испытания в текущем году, предыдущие прошли в августе прошлого года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

У запущенной ракеты не было боевой части. Испытания признали состоявшимися, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Ракету запустили с базы Ванденберг на юге Калифорнии.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире Sputnik прокомментировал испытания американской ракеты.

"Это старая американская баллистическая ракета, принятая на вооружение несколько десятков лет назад. Сейчас они проходят плановую модернизацию, и, соответственно, в рамках программы поддержания боеготовности проводятся испытательные пуски. Так как это является одним из показателей эффективности существующей наземной группировки межконтинентальных баллистических ракет США. Так что ничего экстраординарного здесь нет, это обычный учебно-тренировочный пуск. Никакой сенсации очередной испытательный пуск Minuteman III не представляет. Это рядовое событие, и американцы нас заранее уведомили об этом (испытании – ред.)", – сказал Игорь Коротченко.

При этом он отметил, что Россия ничем в данном случае не уступает США.

"Что касается Российской Федерации, у нас в структуре ракетных войск стратегического назначения развернута группировка твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет шахтного и мобильного базирования – это "Тополь-М" с моноблочным ядерным зарядом большой мощности и "Ярс", где присутствует многозарядная ракета с индивидуальными головками наведения. Поэтому наша компонента в структуре РВСН, в структуре стратегических ядерных сил аналогична американской. Так что Россия и США обладают равными по эффективности и боевому составу группировками стратегических носителей. Естественно, у каждой страны она отличается, но поддерживается паритет в рамках существующего договора СНВ-3 как по носителям, так и по боезарядам", – заключил военный эксперт.

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