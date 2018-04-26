Американист: США по-хамски нарушают международное право

В Госдепе США прокомментировали свое проникновение в генконсульство РФ в Сиэтле. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik назвал действия Вашингтона откровенно враждебными шагами, которые не поддаются логическому объяснению.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику властей РФ.

Ранее сообщалось, что представители властей США в среду прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

"Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", – написала Науэрт в Twitter

При этом она сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой США отозвали согласие на создание и функционирование консульского учреждения России в Сиэтле. "Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании", – написала Науэрт.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что своими действиями США нарушают международное право.

"Когда даже просто происходит нарушение международного права – это всегда крайне прискорбно, потому что не так много скреп в международной политике, кроме международного права. Но когда оно нарушается так по-хамски, демонстративно, как это только что произошло – это уже проявление откровенно враждебных настроений, которые нельзя объяснить даже желанием американского правительства узнать о каких-то секретах, которые, вполне вероятно, они ожидали найти. И если бы мы жили в идеальном мире, где международное право действовало бы автоматически, то такого рода шаги вполне можно было бы квалифицировать, как объявление войны", – сказал Александр Домрин.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти США объяснили также его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также к заводу Boeing.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!