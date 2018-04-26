Военный эксперт: американские военные ищут в Сирии "крайнего"

В Пентагоне заявили, что самолеты ВВС США столкнулись в Сирии с противодействием РЭБ. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Головатюк.

Самолеты ВВС США, обеспечивающие авиаподдержку американскому спецназу в Сирии, столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом, как сообщает Fox News, заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, он отметил, что американская авиация работает в арабской республике в "наиболее агрессивных условиях на Земле". По словам Томаса, противники США "ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя (самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск, – ред.) AC-130".

Как отмечает издание The Drive, Томас не уточнил, кого именно он имел в виду под формулировкой "противники", однако, вероятнее всего, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления американских военных на эту тему.

"Если мы вспомним те войны, которые американцы вели в последние годы, будь то Ирак или Афганистан, то мы увидим, что они нигде не сталкивались с современными средствами противодействия. Те силы, против которых они воевали в Ираке, в Афганистане, в Ливии, не имели современных средств поражения, современных средств разведки, современных средств радиоэлектронной борьбы. И как только в Сирии американцы столкнулись с нашими современными средствами РЭБ, с пусть даже не самыми современными сирийскими средствами ПВО, то сразу выяснилось, что мы гораздо лучше их подготовлены, и что у нас лучше техника. А их "успехи" в Сирии выглядят весьма сомнительно – что еще раз показали откровенно слабые результаты их недавнего удара по Сирии. Они плохо подготовлены и пытаются сейчас найти оправдание этому, найти "крайнего"", – считает Андрей Головатюк.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для создания химического оружия. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Представители военных ведомств этих стран утверждают, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные.

По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105.

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