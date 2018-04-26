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Эксперт: американцы похоронили имидж своих вооружений

09:2126.04.2018
04100
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Российский Генштаб продемонстрировал обломки ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты ракетного удара по арабской республике.

Российский Генштаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. 

По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105.

На выставке были представлены части американских ракет морского базирования "Томагавк", а также крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. 

Хорошее состояние элементов и отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты, заявил специалист Генштаба в области противовоздушной обороны Сергей Безногих. 

Он отметил, что наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в свою очередь, напомнил, что большая часть высокоточного оружия западной коалиции была сбита советскими комплексами ПВО "сорокалетней давности" –  С-125, "Оса" и "Квадрат". Российские средства не принимали участия в отражении удара, так как в российскую зону ответственности эти ракеты не входили, объяснил генерал.

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян прокомментировал ситуацию. 

"То, что почти 70% выпущенных по Сирии ракет или были сбиты, или, в любом случае, не попали в цель, говорит о том, что у американцев реальные проблемы с вооружениями. И этот миф о том, что у них самое современное, или, как говорил Дональд Трамп, "умное" оружие, просто улетучился. Американцы попросту похоронили имидж своих вооружений. Тем более, что две ракеты – не знаю, умные ли они, но я бы их назвал "совестливыми" – теперь у нас и наши специалисты  их изучают", –  сказал Араик Степанян.

По его мнению, результаты ударов США и их союзников по Сирии лишь подорвут позиции американцев на мировом оружейном рынке. 

"На рынке вооружений теперь США не могут говорить: покупайте наши "Томагавки", они самые лучшие и современные. Турция готова покупать наши системы ЗРК С-400, а американцы их уговаривали отказаться от покупки – дескать, американское оружие лучше. Турция не поддалась на уговоры – и теперь турки видят, что правильно сделали. Трамп Саудовскую Аравию уговорил сделать крупные закупки американского оружия. Теперь в Саудовской Аравии видят, что они зря потратили деньги. Потому что российское оружие – даже то не самое современное оружие, что  есть у сирийской армии – прекрасно справляется с этими хвалеными американскими ракетами", –  считает Араик Степанян. 

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для создания химического оружия. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Представители военных ведомств этих стран утверждают, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные.  

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