Политолог прокомментировал шаги Киева по закрытию вод для российских судов

СНБО Украины рассмотрит проект о закрытии вод страны для российских судов. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин поделился мнением о возможных последствиях этого шага.

Кабмин Украины решил вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних украинских водах, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам заседания правительства.

Накануне в министерстве инфраструктуры Украины предложили закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды Украины.

Министр отметил, что Киев считает недопустимым, чтобы в территориальных водах и на внутренних водных путях страны ходили суда РФ. "Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любой другой страны, которые пренебрегают законами Украины и международным правом", − подчеркнул руководитель министерства инфраструктуры.

По его словам, после вступления в силу соответствующего решения СНБО министерство иностранных дел Украины проинформирует компетентные органы ЕС, США и другие государства "с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций)".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин прокомментировал действия украинской стороны.

"Киевский режим поставлен во власть не для того, чтобы решать проблемы Украины, а для того, чтобы максимально обострять отношения с Россией и везде и всюду, где возможно, вредить российским интересам. Закрытие речных вод Украины – это шаг вполне серьезный и насмехаться над ним не стоит. Конечно, мало наших судов используют Днепр, например. Но есть один пункт — очень даже значимый для России. Я имею в виду канал Дунай – Черное море, проходящий по территории Украины. Наши суда им пользуются. Есть большая вероятность, что именно там перекроют кораблям с российским флагом возможность прохода в Дунай. Да, сейчас много говорится, что Дунай – международная река, и Запад этого не позволит. Но уже говорили, что Запад не позволит Украине прославлять нацистов, но Запад позволил, как и многое другое. Поэтому нам надо готовиться к контрмерам. Оптимально – это перекрытие Керченского канала, и полное прекращение украинского судоходства в Азовском море", — сказал Игорь Шишкин.



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