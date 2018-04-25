"СМИ полны скандалов". Политолог о заявлении Латвии про солдат НАТО

Латвия заявила, что не может принять больше военных НАТО на своей территории. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что хотя это заявление и отражает общее настроение, но при определенных условиях может быть скорректировано.

Рига не считает необходимым увеличивать военное присутствие НАТО на территории государства, приводит Sputnik Латвия заявление госсекретаря министерства обороны страны Яниса Гарисонса.

Заявление прозвучало после того, как генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции 19 апреля сообщил, что организация не собирается размещать дополнительные силы в Балтии.

По словам Гарисонса, Латвия не готова пойти на увеличение военного присутствия НАТО из-за ограничений инфраструктуры. Он также отметил, что в нынешней ситуации сил альянса в стране достаточно.

"В то же время мы, разумеется, работаем над вопросом о размещении сил НАТО в случае кризиса в регионе, а также над имеющимися проектами", – сказал Гарисонс.

В 2016 году альянс на саммите в Варшаве принял решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы, мотивируя это "возросшей агрессией со стороны России". По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

Комментируя заявление Гарисонса в эфире радио Sputnik, политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин выразил мнение, что его слова хотя и отражают настроение латышей, но при определенных условиях могут быть взяты обратно.

"Думаю, что это заявление латвийской стороны вполне может быть корректируемым при определенном давлении. С другой стороны, это заявление очень характерно. СМИ Прибалтики полны скандалами о том, как эти бравые солдаты ведут себя в латышских, литовских и эстонских городках. Речь идет об изнасилованиях, пьяных дебошах, драках и так далее. Видимо, даже такое количество вояк из стран НАТО уже раздражает не только латышскую общественность, но и элиту. Поэтому такое заявление и было сделано. Хотя, думаю, при определенном давлении НАТО эти слова будут взяты назад, и сколько захочет НАТО разместить своих военных в Латвии, столько в дальнейшем и будет размещено", – считает Михаил Смолин.

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