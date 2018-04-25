Мнение: все идет к уничтожению высокотехнологичного сектора на Украине

Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на торги. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
На продажу выставлены административный бытовой корпус, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения. Отмечается, что собственником имущества является государство в лице концерна "Укроборонпром". Причиной продажи стала задолженность предприятия по выплате заработной платы своим работникам.
В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что происходящее с Николаевским судостроительным заводом – это лучшее подтверждение реальной экономической ситуации на Украине.
"Даже за последние несколько месяцев сколько было громких событий, связанных с крупнейшими высокотехнологичными производствами! Проблема заключается в том, что без кооперации с РФ данные объекты по факту не могут самостоятельно не то чтобы развиваться, а просто существовать и работать. Кроме того, экономический блок правительства Украины не может обеспечить эти производства хотя бы минимальным уровнем загрузки. А заградительные барьеры во взаимоотношениях с Россией влияют и на возможные заказы от третьих стран. Все это ведет к тому, что от высокотехнологичного сектора украинской экономики скоро ничего не останется. Он просто будет уничтожен. И Украина вернется к концепции, которую высказали американские партнеры, – будет претендовать на звание "аграрной сверхдержавы". Только почему-то мне кажется, что американцы так называют Украину с иронией. Но нынешняя украинская элита, по всей видимости, будет этим довольствоваться", – сказал Денис Денисов.
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