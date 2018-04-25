Политолог о заявлении G7 про Россию: о чем-то им ведь нужно было заявить

Министры иностранных дел и безопасности G7 выразили обеспокоенность "дестабилизирующими" действиями России в различных странах, в том числе в Сирии и на Украине. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Страны G7 обеспокоены "дестабилизирующими" действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран "Большой семерки". Министры провели встречу в Торонто (Канада).

"Большая семерка" также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации.

В группу G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

Ранее страны G7 заявили, что Москва дестабилизирует ситуацию в мире, и пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса.

Политолог, директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление министров стран G7.

"Сирия – это вопрос не то что дискуссионный, но в какой-то степени, скажем так, спекулятивный. Потому что здесь что-то еще может быть неясно, по каким-то моментам могут быть разные мнения. Но вот что касается упоминания всуе ситуации на Украине, то это даже немного странно. Что можно сказать об активности России в Донбассе, если ее, этой активности, вообще нет? И вся проблема Минских соглашений состоит в том, что они не исполняются Киевом. С этой точки зрения говорить про некие действия России на Украине просто странно – для этого нет вообще никаких оснований. Очевидно, о чем-то им нужно было заявить, чтобы показать видимость единения, продемонстрировать, что эта организация – "Большой семерка" – еще что-то решает, хотя все понимают, что это не так", – сказал Алексей Панин.

Западные государства осуждают Россию за операцию в Сирии. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, напротив, начала операцию в этой стране без разрешения Дамаска и резолюции ООН.

Кроме того, на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва многократно отмечала, что не выступает стороной конфликта и не причастна к событиям в Донбассе. Также Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.

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