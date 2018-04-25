Эксперт: в Сирии на каждую "умную" ракету Трампа найдется эффективный ЗРК

В Генштабе рассказали, сколько ракет коалиции достигли целей в Сирии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил высокий профессионализм сирийских военных и большой потенциал наших зенитных ракетных систем.

Из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, США, Великобритания и Франция утверждают, что все выпущенные ракеты попали в назначенные цели, при этом научно-исследовательский центр "Барза" (в пригороде Дамаска) поражен якобы 76 крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" – 29 крылатыми ракетами. Однако детальный анализ результатов ударов говорит о другом.

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", – сказал Рудской.

Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, как заявляют в Пентагоне, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.

"Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты "Томагавк" составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то, по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру "Барза" должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается", – пояснил представитель Генштаба.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей", – добавил он.

Представитель Генштаба отметил, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент США Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.

Большую же часть ракет уничтожили силы ПВО, прежде всего советские комплексы разработки сорокалетней давности, отметил Рудской.

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", – сказал он.

Две ракеты, не долетевшие до цели из-за поломок, доставили в Москву, рассказал Рудской. Это крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил высокий профессионализм сирийских военных и большой потенциал наших зенитных ракетных систем.

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"Сирийская система ПРО, которая была подготовлена, натренирована на отражение налета, показала блестящие результаты, уничтожив более 70 ракет, направленных на различные объекты военной и промышленной инфраструктуры страны. Это показывает, что даже старые советские системы эффективны в условиях, когда ими управляют профессионалы. Что касается "умных" ракет, то на каждую такую ракету Трампа есть не менее эффективный российский либо еще советский зенитно-ракетный комплекс, который может сбивать такие ракеты. То, что два образца высокоточного американского оружия сегодня находятся в руках министерства обороны России – это крупный успех. Поскольку наши военные специалисты смогут детально изучить конструкцию американских крылатых ракет и внести важное дополнение в алгоритмы боевой работы российских комплексов ПВО, в том числе тех, которые поставляются на экспорт. Это бесценная информация, которая позволит нам более эффективно отражать любые воздушные угрозы", – сказал Игорь Коротченко.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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