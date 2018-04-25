РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: в Сирии на каждую "умную" ракету Трампа найдется эффективный ЗРК

15:5725.04.2018
(обновлено: 16:01 25.04.2018)
04090
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкФрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
В Генштабе рассказали, сколько ракет коалиции достигли целей в Сирии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил высокий профессионализм сирийских военных и большой потенциал наших зенитных ракетных систем.

Из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: данные России о сбитых ПВО Сирии ракетах точны на 100%
По его словам, США, Великобритания и Франция утверждают, что все выпущенные ракеты попали в назначенные цели, при этом научно-исследовательский центр "Барза" (в пригороде Дамаска) поражен якобы 76 крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" – 29 крылатыми ракетами. Однако детальный анализ результатов ударов говорит о другом. 

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", – сказал Рудской.

Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, как заявляют в Пентагоне, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.

"Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты "Томагавк" составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то, по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру "Барза" должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается", – пояснил представитель Генштаба.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей", – добавил он.

Представитель Генштаба отметил, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент США Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.

Запуск ракеты Томагавк с борта корабля ВМС США в Красном море 23 сентября 2014
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez Ii/handout via Reuters
Вот так попали! Две "умные" ракеты все-таки угодили в Россию
Большую же часть ракет уничтожили силы ПВО, прежде всего советские комплексы разработки сорокалетней давности, отметил Рудской. 

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и  "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", – сказал он.

Две ракеты, не долетевшие до цели из-за поломок, доставили в Москву, рассказал Рудской. Это крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил высокий профессионализм сирийских военных и большой потенциал наших зенитных ракетных систем.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Министерство обороны России показало обломки сбитых над Сирией ракет

"Сирийская система ПРО, которая была подготовлена, натренирована на отражение налета, показала блестящие результаты, уничтожив более 70 ракет, направленных на различные объекты военной и промышленной инфраструктуры страны. Это показывает, что даже старые советские системы эффективны в условиях, когда ими управляют профессионалы. Что касается "умных" ракет, то на каждую такую ракету Трампа есть не менее эффективный российский либо еще советский зенитно-ракетный комплекс, который может сбивать такие ракеты. То, что два образца высокоточного американского оружия сегодня находятся в руках министерства обороны России – это крупный успех. Поскольку наши военные специалисты смогут детально изучить конструкцию американских крылатых ракет и внести важное дополнение в алгоритмы боевой работы российских комплексов ПВО, в том числе тех, которые поставляются на экспорт. Это бесценная информация, которая позволит нам более эффективно отражать любые воздушные угрозы", – сказал Игорь Коротченко.  

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена