Мнение: в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта заканчивается

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает помощь официальному Дамаску в восстановлении Сирии. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за принятием этого документа.

Нижняя палата конгресса США накануне приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям, говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты.

"Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил", – сказано в тексте законопроекта.

Документ оставляет возможность оказания помощи в восстановлении на территориях, подконтрольных властям. Однако для этого президент США должен предоставить профильным комитетам конгресса свидетельства того, что власти Сирии "прекратили атаки на мирное население", "предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных", "находятся в процессе организации свободных и честных выборов". Список того, что должны продемонстрировать власти Сирии, составляет 11 пунктов.

Исключение из запрета составляют проекты, которые реализуют местные организации и которые "отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии", а также проекты, которые "отвечают гуманитарным нуждам, включая разминирование, потребности в продовольствии, лекарствах, медицинских товарах и оборудовании, образовании и одежде".

По каждому такому проекту авторы документа требуют от президента США ежегодного отчета с подробным описанием проекта, отчета о расходовании американских средств в рамках проекта и т.д.

Еще одно условие – чтобы официальные лица в Сирии или их родственники не были как-либо связаны с партнерами по проекту, который могут профинансировать США.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"США не будут помогать ни прямо, ни косвенно, через международные организации, восстановлению той части Сирии, которая находится под контролем правительства страны. Но при этом конгресс прямо заявляет о намерении оказывать помощь на тех территориях, которые находятся вне этого контроля. Причем есть подозрения, что дело не ограничится гуманитарной помощью – наверняка тем властям, которые будут сформированы на территориях, неподконтрольных Дамаску, будет оказываться помощь, в том числе, и в виде поставок военной техники и вооружений. То есть помощь будет оказываться не правительственным институтам, а тем институтам, которые находятся в каком-либо противостоянии с правительством – гражданском или военном. В этом законе уже заложены механизмы помощи "другой Сирии", противостоящей официальному Дамаску", – отметил Григорий Ярыгин.

По его словам, в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта близится к завершению – и это подтверждает косвенным образом разработанный в конгрессе законопроект.

"Уже понятно, что военная фаза в обозримом будущем завершится и на смену ей придет период восстановления. И западные страны сейчас определяются, какой Сирии они готовы помогать, а какой – не готовы. Соединенные Штаты, как видим, уже сформулировали свою позицию – помогать Сирии они готовы, но не той Сирии, которая представлена законными властями. Мы, думаю, еще увидим развитие этой ситуации в ближайшие месяцы. Конгресс (США – ред.), скорее всего, будет предпринимать шаги в этом направлении летом – в начале осени до момента выборов (промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года – ред.), потому что конгрессмены здесь будут извлекать свои внутриполитические выгоды из этой внешнеполитической ситуации", – считает Григорий Ярыгин.

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении Сирии, пока не будет проведена "политическая трансформация" страны. Как отметил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, условие помощи – конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН.

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