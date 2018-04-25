РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта заканчивается

14:3925.04.2018
(обновлено: 14:42 25.04.2018)
02942
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиковПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает помощь официальному Дамаску в восстановлении Сирии. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за принятием этого документа.

Нижняя палата конгресса США накануне приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям, говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты. 

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт: в Сирии готовится большая провокация

"Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил", – сказано в тексте законопроекта.

Документ оставляет возможность оказания помощи в восстановлении на территориях, подконтрольных властям. Однако для этого президент США должен предоставить профильным комитетам конгресса свидетельства того, что власти Сирии "прекратили атаки на мирное население", "предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных", "находятся в процессе организации свободных и честных выборов". Список того, что должны продемонстрировать власти Сирии, составляет 11 пунктов.

Сирийцы размахивают иранскими, российскими и сирийскими флагами, протестуя против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске, 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Эксперт о сообщении Госдепа: США подтвердили курс на расчленение Сирии

Исключение из запрета составляют проекты, которые реализуют местные организации и которые "отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии", а также проекты, которые "отвечают гуманитарным нуждам, включая разминирование, потребности в продовольствии, лекарствах, медицинских товарах и оборудовании, образовании и одежде".

По каждому такому проекту авторы документа требуют от президента США ежегодного отчета с подробным описанием проекта, отчета о расходовании американских средств в рамках проекта и т.д.

Еще одно условие – чтобы официальные лица в Сирии или их родственники не были как-либо связаны с партнерами по проекту, который могут профинансировать США.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.  

"США не будут помогать ни прямо, ни косвенно, через международные организации, восстановлению той части Сирии, которая находится под контролем правительства страны. Но при этом конгресс прямо заявляет о намерении оказывать помощь на тех территориях, которые находятся вне этого контроля. Причем есть подозрения, что дело не ограничится гуманитарной помощью – наверняка тем властям, которые будут сформированы на территориях, неподконтрольных Дамаску, будет оказываться помощь, в том числе, и в виде поставок военной техники и вооружений. То есть помощь будет оказываться не правительственным институтам, а тем институтам, которые находятся в каком-либо противостоянии с правительством – гражданском или военном. В этом законе уже заложены механизмы помощи "другой Сирии", противостоящей официальному Дамаску", – отметил Григорий Ярыгин. 

По его словам, в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта близится к завершению – и это подтверждает косвенным образом разработанный в конгрессе законопроект. 

"Уже понятно, что военная фаза в обозримом будущем завершится и на смену ей придет период восстановления. И западные страны сейчас определяются, какой Сирии они готовы помогать, а какой – не готовы. Соединенные Штаты, как видим, уже сформулировали свою позицию – помогать Сирии они готовы, но не той Сирии, которая представлена законными властями. Мы, думаю, еще увидим развитие этой ситуации в ближайшие месяцы. Конгресс (США – ред.), скорее всего, будет предпринимать шаги в этом направлении летом – в начале осени до момента выборов (промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года – ред.), потому что конгрессмены здесь будут извлекать свои внутриполитические выгоды из этой внешнеполитической ситуации", – считает Григорий Ярыгин.  

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении Сирии, пока не будет проведена "политическая трансформация" страны. Как отметил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, условие помощи – конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена