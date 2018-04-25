СМИ рассказали о российском оружии "Судного дня". В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что это оружие – часть российской стратегии ядерного сдерживания.

Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города, сообщает Business Insider.

Издание пишет о комплексе "Статус-6", который прославился в зарубежной прессе, как оружие "Судного дня". Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

Отмечается, что ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Как считают специалисты, подводный удар может вызвать волны до 100 метров.

Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статуса-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если бы взрыв произошел у берегов города вроде Лос-Анджелеса или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за частого морского ветра.

Первого марта в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин рассказал о ряде новых видов вооружений, разработанных в России, среди которых — беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. При этом российский лидер не уточнил, является ли разработка "Сатусом-6", или же она имеет другое название.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что это оружие — часть российской стратегии ядерного сдерживания.

"Россия в своей военной доктрине придерживается оборонительной стратегии – мы готовы применить ядерное оружие в ответ на агрессию. Соответственно, Россия работает как над модернизацией ядерного потенциала, так и ведет работы по расширению своих возможностей в условиях существующей в мире политической нестабильности и угроз со стороны США и НАТО. Западу это, естественно, не нравится, там все пытаются представить как "агрессивные действия". Но они умалчивают о том, что эти действия являются ответом на американские планы по развертыванию систем ПРО, систем превентивного удара. Россия предпринимает адекватные меры по самозащите, никому не угрожает, а дает понять, что в случае нападения как старые, так и новые средства ядерного сдерживания могут быть применены. Это в значительной степени остужает решимость наших внешних оппонентов. И комплекс "Статус-6", и новые ракеты, о которых говорил Путин, – все это ясные сигналы, которые показывают, что Россия не оставит без внимания попытки американцев добиться стратегического превосходства в ядерных вооружениях", — сказал Борис Рожин.

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