Политолог прокомментировал требование суда возбудить дело против Порошенко

Украинский суд обязал правоохранителей возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, чем закончится подобное разбирательство.

Суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Суд требует расследовать дело о создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов.

"Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал", – написал Кузьмин в Facebook.

По его словам, это уже десятое дело против Порошенко. Адвокат пишет, что ранее по его заявлениям суды уже обязали провести ряд расследований.

В частности, речь идет о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen"; незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи"; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворении по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; о фактах существования на Украине тайных тюрем СБУ – по докладу ООН; о фактах несудебных казней и пыток в зоне военной операции в Донбассе – по докладу ООН; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о "незаконном вмешательстве" Украины в выборы США.

"Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент", – настаивает адвокат. При этом он не уточнил, возбудили ли уголовные дела по данным решениям судов.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны инициативы, выдвигаемые экс-заместителем украинского генпрокурора, и какие последствия могут быть для Петра Порошенко.

"Все уже успели заметить, что власть на Украине неоднородная. Существуют различные комбинации политических сил, они враждуют между собой, пытаются нанести, особенно в преддверии ожидаемых внеочередных выборов, как можно больше урона друг другу – и в медийном плане, и в материальном. Но в данном случае это вряд ли чем-то закончится. Потому что на сегодняшний день у Порошенко под контролем судебные органы Украины. Как мы можем видеть по многим судебным процессам – они проходят, исходя исключительно из политической целесообразности, а не из буквы закона и верховенства права. Так что сомневаться тут особо не приходится", – сказала Александр Дудчак.

Вместе с тем, по его мнению, подобные разбирательства не пройдут для нынешней украинской власти совсем незаметно.

"Определенный имиджевый урон верховная власть может понести. Особенно с учетом того, что на создании подобных судов настаивает Запад, "хором поет" об этом, и справедливо в принципе, но они преследуют свои цели. Так что, по большому счету, какими-то громкими судебными делами все это пока не закончится, но, тем не менее, СМИ по этим скандалам пройдутся, и это внесет определенный вклад в образ Порошенко", – заключил политолог.

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