"Спорная идея и формулировка странная". Экономист о требовании США к банкам

Американские сенаторы запросили у крупнейших мировых банков информацию о российских бизнесменах из "кремлевского списка". Экономист Антон Шабанов в эфире радио Sputnik напомнил, что понятие банковской тайны никто не отменял.

Американские сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин требуют, чтобы многие крупнейшие банки раскрыли информацию о своей связи с "состоятельными россиянами, связанными с президентом России Владимиром Путиным", сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо сенаторов.

По данным агентства, сенаторы от Демократическая партии США написали письмо в надежде усилить давление не только на физических лиц из так называемого "кремлевского списка", но и на финансовые учреждения. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют запросить правительственное расследование.

"Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают, либо подвержены значительному политическому влиянию", – говорится в письме. Кроме того, там утверждается, что бизнесмены якобы использовали свое богатство, чтобы защитить государство от санкций.

Письмо было направлено трем крупным американским банкам: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским банкам: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

Каждому банку был задан вопрос о том, проводил ли он в течение пяти лет проверку на наличие счетов, контролируемых кем-либо из "кремлевского списка" Минюста США. В случае положительного ответа сенаторы запрашивают анализ и выводы банка. Если банк не проводил проверки, в письме спрашивалось, что было сделано для того, чтобы выяснить, сотрудничали ли эти банки с россиянами из списка Минфина США.

По данным Reuters, представитель JPMorgan Chase заявил, что компания получила письмо и изучила его. Представитель Barclays отказался от комментариев. Сотрудники других учреждений еще не предоставили свои комментарии.

Независимый экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу американских сенаторов.

"Вообще очень странная формулировка. Потому что связи любых банков всегда очень широки, и наверняка в списке любого банка можно найти нежелательные персоны для той или иной страны. Это все нормально, потому что задача банков "шерстить" широкий рынок и находить клиентов. При этом общение с санкционными клиентами всегда есть. Я не думаю, что банки воспримут эту новость позитивно и с удовольствием будут выдавать свои контакты. Хотя бы потому, что понятие банковской тайны тоже никто не отменял, тем более, в международном праве", – сказал Антон Шабанов.

По его мнению, подобные меры имеют мало общего с экономикой.

"Я думаю, что это такое спорное решение, спорная идея, если она вообще-то как-то будет принята. Потому что не поддержат ее те банки, которых она касается, и те различные правозащитные организации, которые защищают право частной жизни, в том числе с личным капиталом. Я думаю, что эта идея, скорее, политическая и используется в виде политического давления, чем действительно какая-то экономическая мера", – сказал экономист.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства отмечал, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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