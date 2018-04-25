РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Спорная идея и формулировка странная". Экономист о требовании США к банкам

11:5925.04.2018
(обновлено: 12:01 25.04.2018)
02710
© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, СШАШтаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Американские сенаторы запросили у крупнейших мировых банков информацию о российских бизнесменах из "кремлевского списка". Экономист Антон Шабанов в эфире радио Sputnik напомнил, что понятие банковской тайны никто не отменял.

Американские сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин требуют, чтобы многие крупнейшие банки раскрыли информацию о своей связи с "состоятельными россиянами, связанными с президентом России Владимиром Путиным", сообщает агентство Reuters  со ссылкой на письмо сенаторов.

По данным агентства, сенаторы от Демократическая партии США написали письмо в надежде усилить давление не только на физических лиц из так называемого "кремлевского списка", но и на финансовые учреждения. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют запросить правительственное расследование.

Саяногорский алюминиевый завод объединенной компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Цинично и нагло". Экономист об условии США по снятию санкций с "РусАла"
"Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают, либо подвержены значительному политическому влиянию", – говорится в письме. Кроме того, там утверждается, что бизнесмены якобы использовали свое богатство, чтобы защитить государство от санкций.

Письмо было направлено трем крупным американским банкам: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским банкам: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

Каждому банку был задан вопрос о том, проводил ли он в течение пяти лет проверку на наличие счетов, контролируемых кем-либо из "кремлевского списка" Минюста США. В случае положительного ответа сенаторы запрашивают анализ и выводы банка. Если банк не проводил проверки, в письме спрашивалось, что было сделано для того, чтобы выяснить, сотрудничали ли эти банки с россиянами из списка Минфина США.

По данным Reuters, представитель JPMorgan Chase заявил, что компания получила письмо и изучила его. Представитель Barclays отказался от комментариев. Сотрудники других учреждений еще не предоставили свои комментарии.

Независимый экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу американских сенаторов.

"Вообще очень странная формулировка. Потому что связи любых банков всегда очень широки, и наверняка в списке любого банка можно найти нежелательные персоны для той или иной страны. Это все нормально, потому что задача банков "шерстить" широкий рынок и находить клиентов. При этом общение с санкционными клиентами всегда есть. Я не думаю, что банки воспримут эту новость позитивно и с удовольствием будут выдавать свои контакты. Хотя бы потому, что понятие банковской тайны тоже никто не отменял, тем более, в международном праве", – сказал Антон Шабанов.

По его мнению, подобные меры имеют мало общего с экономикой.

"Я думаю, что это такое спорное решение, спорная идея, если она вообще-то как-то будет принята. Потому что не поддержат ее те банки, которых она касается, и те различные правозащитные организации, которые защищают право частной жизни, в том числе с личным капиталом. Я думаю, что эта идея, скорее, политическая и используется в виде политического давления, чем действительно какая-то экономическая мера", – сказал экономист.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Экономист: глава Минфина США говорит о санкциях лишь то, что должен
Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства отмечал, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена