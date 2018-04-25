Эксперт: США наносят удар по астанинскому процессу

Катарские власти должны направить свои войска в Сирию для сохранения американской военной поддержки, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", – сказал дипломат, слова которого приводит медиа-центр МИД королевства.
В прошлом году Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив катарские власти в поддержке терроризма. Кувейт выступил посредником в сложившейся ситуации, однако не смог примирить соседей по региону.
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Эр-Рияда.
"Таких заявлений еще будет множество. Американцы прилагают колоссальные усилия, чтобы расколоть альянс Турция – Катар – Иран, который образовался после обострения отношений между Саудовской Аравией и Катаром. Причем обострения шли по сценарию укрепления влияния Турции в зоне Персидского залива. США, видимо, серьезно готовятся к антииранским действиям. Неслучайно они еще раз призвали Саудовскую Аравию создать антииранскую коалицию", – сказал Станислав Тарасов.
По его мнению, действия США в регионе направлены на дестабилизацию ситуации.
"Американцы вроде бы намерены покинуть Сирию, и эти освободившиеся зоны влияния они хотят заполнить арабскими силами. Это удар, в первую очередь, по астанинскому процессу, который они вроде бы поддерживали. Это и удар по подготовке к очередным женевским переговорам по Сирии. Тем более после нанесения ракетного удара по Сирии под предлогом использования Дамаском химического оружия – это был удар по всему процессу политико-дипломатического урегулирования в Сирии, но, в первую очередь, конечно, по "Астане" и по "Женеве". Я не исключаю, что к этим действиям могут присоединиться и другие страны, которые позиционируют себя в качестве союзников США. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что США продолжают действия по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", – считает Станислав Тарасов.
При этом катарские власти ранее также отмечали, что не намерены вводить войска в Сирию и готовы участвовать в любых переговорах, направленных на достижение мира в этой стране.
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