Эксперт: США наносят удар по астанинскому процессу

Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию. За этим призывом стоит Вашингтон, уверен эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Катарские власти должны направить свои войска в Сирию для сохранения американской военной поддержки, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", – сказал дипломат, слова которого приводит медиа-центр МИД королевства.

Глава МИД Саудовской Аравии также отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут в кратчайшие сроки.

В прошлом году Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив катарские власти в поддержке терроризма. Кувейт выступил посредником в сложившейся ситуации, однако не смог примирить соседей по региону.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Эр-Рияда.

"Таких заявлений еще будет множество. Американцы прилагают колоссальные усилия, чтобы расколоть альянс Турция – Катар – Иран, который образовался после обострения отношений между Саудовской Аравией и Катаром. Причем обострения шли по сценарию укрепления влияния Турции в зоне Персидского залива. США, видимо, серьезно готовятся к антииранским действиям. Неслучайно они еще раз призвали Саудовскую Аравию создать антииранскую коалицию", – сказал Станислав Тарасов.

По его мнению, действия США в регионе направлены на дестабилизацию ситуации.

"Американцы вроде бы намерены покинуть Сирию, и эти освободившиеся зоны влияния они хотят заполнить арабскими силами. Это удар, в первую очередь, по астанинскому процессу, который они вроде бы поддерживали. Это и удар по подготовке к очередным женевским переговорам по Сирии. Тем более после нанесения ракетного удара по Сирии под предлогом использования Дамаском химического оружия – это был удар по всему процессу политико-дипломатического урегулирования в Сирии, но, в первую очередь, конечно, по "Астане" и по "Женеве". Я не исключаю, что к этим действиям могут присоединиться и другие страны, которые позиционируют себя в качестве союзников США. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что США продолжают действия по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", – считает Станислав Тарасов.

Катарские власти выступают за свержение президента Сирии Башара Асада. Как отметил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, его позиция по Сирии совпадает со взглядами американского президента Дональда Трампа.

При этом катарские власти ранее также отмечали, что не намерены вводить войска в Сирию и готовы участвовать в любых переговорах, направленных на достижение мира в этой стране.

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