Мнение: Украина готова взаимодействовать с Россией, но без хамства не может

В Киеве заявили о необходимости "сохранить зависимость" России от Украины в газовом транзите. Это – намек Москве о желании сохранить определенный объем сотрудничества, полагает аналитик Владислав Гулевич. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Киеву необходимо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий отметил, что при воплощении в жизнь проекта газопровода "Северный поток-2" бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране превратится в "металлолом".

"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", – посетовал депутат.

Также Геращенко выразил уверенность, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда проект газопровода будет реализован.

"Самое страшное, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", – сказал он.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич прокомментировал слова украинского парламентария.

"Заявление Геращенко, конечно, высказано в хамской манере, но такова уж политическая атмосфера, которую киевский режим насаждает в стране, поэтому она и не могла быть высказана другим тоном. С другой стороны, это заявление – не более чем попытка намекнуть Москве, что транзит газа Украина может осуществлять, и в принципе готова к этому – это читается между строк. Другое дело, что Геращенко не смог это высказать в более приемлемой манере. Между тем, Россия тоже заинтересована в стабильном транзите энергоресурсов через Украину, но при условии, что Киев останется договороспособным партнером. Киев же, наоборот, своей враждебной политикой договороспособность ставит под сомнение, что, конечно же, мешает экономическому сотрудничеству России с Украиной. Заявление Геращенко направлено на то, чтобы сохранить за Украиной хоть какие-то финансовые потоки, финансовые ручейки, которые она может извлекать из сотрудничества с РФ", – отметил Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik.

Геращенко призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода "Северный поток- 2". Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" европейские страны, готовые сотрудничать с Москвой, при этом заявив, что Россия якобы зависит от Украины и эту "зависимость" необходимо сохранить.

Как полагает Владислав Гулевич, призывы Киева никак не отразятся на реализации проекта.

"С введением в эксплуатацию "Северного потока-2", конечно же, объемы транзита российского газа через Украину значительно упадут. Потери украинского бюджета тоже будут значительными. За Украиной сохранится определенная доля транзита российских энергоресурсов в Европу, но она не будет такой масштабной, как была до этого. Конечно, заявления Геращенко можно расценивать как очередную истерику по поводу того, что, несмотря на все попытки торпедировать проект "Северного потока-2", он находит свою поддержку среди европейских держав и вряд ли истерики Киева как-то повлияют на скорость реализации проекта", – считает Владислав Гулевич.

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