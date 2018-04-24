"Психика не выдерживает". Политолог о суициде среди украинских военных

Более тысячи воевавших в Донбассе ветеранов покончили с собой, заявили в Верховной раде Украины. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что эти цифры будут только расти.

Более тысячи человек на Украине, которые принимали участие в военной операции в Донбассе, покончили с собой, заявил председатель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков.

"Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — цитирует слова Третьякова агентство "Укринформ".

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил статистику самоубийств среди силовиков. По его словам, в зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. При этом он уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции, — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти цифры, к сожалению, будут только расти.

"Психологические травмы можно было спрогнозировать, потому что подобный синдром наблюдался, например, в американском обществе после Вьетнама, в советском обществе после Афганистана. То есть это тот эффект, который не случается сразу, а происходит на протяжении нескольких лет. Статистики, к сожалению, полной нет, но, насколько мне известно, по обе линии фронта на Донбассе случаются суицидальные настроения. На Украине все это еще усиливается нескончаемой военной пропагандой, пропагандой милитаризации. И психика человека, который оказался в зоне боевых действий, соприкоснулся с реальностью, просто не выдерживает. Так что думаю, этот процесс еще будет нарастать", — сказал Семен Уралов.



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