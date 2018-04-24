Мнение: "плач" Совета Европы по поводу денег России показывает лишь одно

Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца 2019 года, считают в Совете. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за этим заявлением.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд рассказал, сколько времени продержится Совет без денег Турции и России.

Отвечая на вопросы парламентариев, он отметил, что "можем справиться до конца следующего года". "По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры. И я не останусь на своем месте, если не приму мер", – сказал Ягланд.

По его словам, уставной орган Совета Европы – комитет министров иностранных дел – к концу 2019 года может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров высказал мнение, что жалобы генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда весьма условны.

"Совет Европы уже давно сталкивается с перебоями в финансировании. Взносы России и Турции не являются, в принципе, определяющими в этой борьбе. На самом деле большая часть финансирования должна идти от стран-членов Евросоюза. Ни Россия, ни Турция не являются членами ЕС, поэтому ссылки на них в данном случае означают, что Совет Европы пытается решить собственные проблемы за счет стран, не входящих в состав ЕС. А ПАСЕ — это орган достаточно декоративный, он всегда выступает в роли резонера – когда нужно сделать громкие заявления. Поэтому плач о том, что без России и Турции организация не сможет работать, достаточно условен, он показывает только то, что она видит свою ненужность и неэффективность в нападках на Россию и Турцию", – сказал Максим Жаров.

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