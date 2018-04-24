"Нормальная бизнес-логика". Эксперт о переговорах "Газпрома" с "Нафтогазом"

"Газпром" готов к переговорам с Киевом по новому контракту на транзит газа. В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию.

"Газпром" готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", – добавил он.

По словам Медведева, расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа в ЕС через Украину. Его объемы после 2019 года будут зависеть от позиции украинских партнеров, добавил топ-менеджер.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По итогам взаимозачета "Газпром" оказался "должен" украинской компании 2,56 млрд долларов. Москву это не устроило, и она обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов.

В марте прошли переговоры по газовому спору России и Украины. Следующий раунд назначен на апрель.

В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию вокруг переговоров.

"Сейчас мы находимся в процессе разрыва контракта, это процесс длительный, и вполне возможно, что он закончится в тот же срок, что и сам контракт – в конце 2019 года. Таким образом, после 2019 года – задача продлить транзит и иметь контракт на транзит, если не на все объемы, то на их часть – пока будет идти строительство "Северного потока-2". Поэтому логично, что стороны уже сейчас садятся за стол переговоров – чтобы иметь после 2019 года подготовленный и согласованный контракт, а, может, и подписанный. Это нормальная бизнес-логика, тут нет никакой политической составляющей. При этом, когда этот контракт будет заключаться, решения, которые были вынесены в Стокгольме, безусловно, будут учитываться как риски. И с учетом этих рисков контракт будет структурироваться", – сказал Сергей Пикин.

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