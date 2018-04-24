"Детектив написан". Эксперт об ответах Лондона по "делу Скрипаля"

Москву не устраивают ответы Лондона на вопросы "по делу Скрипаля", заявили в постпредстве РФ при ОЗХО. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Данилов, речь идет о настойчивом желании России довести дело до справедливого конца.

Москву не устраивают ответы Лондона на вопросы по ситуации вокруг отравления британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили РИА Новости в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление – британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали", – пояснили в российской дипмиссии.

В постпредстве добавили, что прорабатывают возможные варианты дальнейших действий.

Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе не позднее 17-го числа. Великобритания, сославшись на Конвенцию по запрещению химоружия, ответила в десятидневный срок.

В эфире радио Sputnik заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов прокомментировал ситуацию.

"Британия уклоняется от всех предложений о взаимодействии в деле расследования, настаивает на своей позиции. И вряд ли стоит ожидать, что что-то изменится. Поскольку шаг навстречу России означал бы очень серьезные имиджевые и, более того, политические риски для (премьер-министра Терезы) Мэй и ее правительства. Вряд ли британцы на это пойдут. Но это вовсе не означает, что Россия должна прекратить свои попытки, напротив, Россия должна проявлять настойчивость. Мы чувствуем свою правоту – и моральную, и политическую. Поэтому в данном случае речь идет о настойчивом подтверждении нашей позиции и нашего желания довести дело до справедливого конца", – сказал Дмитрий Данилов.

Он пояснил, что имеет в виду под политическими рисками для Терезы Мэй.

"Если дело раскручено без достаточных обоснований и доказательств, тем более, если за этим стоит "сценарно-литературный сюжет" – это когда детектив написан, а под него ищутся доказательства, то в этой ситуации любые опровержения официальных версий и позиций, обвинений в адрес России, станут серьезным ударом по тем, кто строил свою политику в отношении России и по другим важным международным темам, исходя из "дела Скрипаля"", – отметил эксперт.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждается, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявляют, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

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