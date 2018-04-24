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Крымский политолог о задержании СБУ крымчанки: Украину посещать опасно

15:5724.04.2018
(обновлено: 15:58 24.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоУкраинский пункт пропуска Чонгар на границе с РоссиейУкраинский пункт пропуска Чонгар на границе с Россией
© РИА Новости / Александр Полегенько
Украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене задержанной крымчанке. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Украинская прокуратура официально вручила уведомление о подозрении в госизмене "лицу, которое принимало участие в организации и проведении" президентских выборов в России 18 марта.  

"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", – написала во вторник пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook

Указатель поселка Чонгар, у которого активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма
© РИА Новости / Денис Петров
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"Политические репрессии". Адвокат о задержании крымчанки на Украине
Судя по всему, речь идет о крымчанке, которая в понедельник была задержана на пункте пропуска "Чонгар". Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах. 

По его словам, неназванная гражданка Украины, состоящая в неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы", "незаконно" собирала подписи в поддержку российского лидера. По словам Луценко, она зарегистрирована в статусе доверенного лица президента РФ. Позднее украинская пресса сообщила, что задержанную зовут Елена Одновол.

Во всероссийском общественном движении "Волонтеры Победы" обвинения против Елены Одновол назвали "бредом". Лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова уточнила, что Елена Одновол не была доверенным лицом президента РФ, она руководила группой волонтеров. "Она сама, как и ее муж, из Крыма", – сказала Амельченкова в интервью газете "Взгляд"

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik выразил мнение, что одна из причин задержания – стремление украинских властей отвлечь внимание граждан от сложной внутриполитической ситуации.  

"На Украине сейчас происходит обострение внутриполитической ситуации. В частности, речь идет об обнародованных пленках (с записями бесед), где (президент Украины Петр) Порошенко обсуждает коррупционные схемы. Ну и наконец, Украина остается полем игры между ЕС, Россией и США, и здесь обязательно состоит точка постоянного раздражения. А за всем этим стоят человеческие судьбы и сами люди", – сказал Владимир Джаралла.   

По его словам, украинское государство занимается сейчас любимым делом –издевательством, в том числе над теми, кого оно называет своими гражданами. 

"Недавно, как известно, было сообщение о разработке на Украине закона, который по сути можно назвать "законом против крымчан" – о лишении жителей Крыма украинского гражданства. Мы тогда уже говорили, что это, возможно, важный сигнал о том, насколько опасно посещать Украину. И теперь мы это увидели. Человек, который не является особо заметной фигурой, оказывается, уже давно находится в каких-то списках, его передвижения отслеживаются. И когда человек решает съездить на Украину – дескать, что же тут особенного – он попадает в такие страшные обстоятельства. Поскольку сейчас, похоже, опять начинается та же система издевательств, которую мы наблюдали над моряками "Норда". К сожалению, приходится констатировать, что они (украинские власти, – ред.) не остановятся до тех пор, пока не почувствуют силу, пока не увидят, что российское государство способно защитить своих граждан – что оно уже не раз демонстрировало", – сказал Владимир Джаралла. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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semenov-yury
А сопли такие вкусные! Правда, МИД и пр.?!
16:56
24.04.2018
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