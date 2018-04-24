Политолог о новой идее Киева: а нужно ли судам РФ ходить по рекам Украины?

Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что обратятся с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны.
В ведомстве также намерены препятствовать "несанкционированным" посещениям судами портов в Крыму.
В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин отметил, что Киев продолжает демонстрировать свою приверженность антироссийской кампании.
"Желание запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины – это стремление Киева тем или иным образом присоединиться к антироссийским санкциям. Безусловно, никакой угрозы для Украины прохождение российских судов не представляет, однако сам факт такого запрета ставит Украину в один ряд со странами-инициаторами санкций. Кроме того, это продолжение нагнетания на Украине антироссийских настроений, и это уже направлено на формирование отношения к России внутри украинского государства – еще один шаг по отделению украинского и российского народов друг от друга. Украина стремится воздействовать на российскую экономику, но надо проанализировать ситуацию с точки зрения транспортной логистики: есть ли еще необходимость российским судам ходить по внутренним водам Украины, насколько это выгодно. Но ответ, думаю, очевиден: российской стороне это вряд ли это нанесет серьезный урон", – сказал Денис Батурин.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.