Политолог о новой идее Киева: а нужно ли судам РФ ходить по рекам Украины?

В Киеве хотят запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. В эфире радио Sputnik политолог, член ОП Крыма Денис Батурин отметил, что Киев продолжает демонстрировать свою приверженность антироссийской кампании.

Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что обратятся с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", – заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.

В ведомстве также намерены препятствовать "несанкционированным" посещениям судами портов в Крыму.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин отметил, что Киев продолжает демонстрировать свою приверженность антироссийской кампании.

"Желание запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины – это стремление Киева тем или иным образом присоединиться к антироссийским санкциям. Безусловно, никакой угрозы для Украины прохождение российских судов не представляет, однако сам факт такого запрета ставит Украину в один ряд со странами-инициаторами санкций. Кроме того, это продолжение нагнетания на Украине антироссийских настроений, и это уже направлено на формирование отношения к России внутри украинского государства – еще один шаг по отделению украинского и российского народов друг от друга. Украина стремится воздействовать на российскую экономику, но надо проанализировать ситуацию с точки зрения транспортной логистики: есть ли еще необходимость российским судам ходить по внутренним водам Украины, насколько это выгодно. Но ответ, думаю, очевиден: российской стороне это вряд ли это нанесет серьезный урон", – сказал Денис Батурин.

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