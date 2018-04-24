Эксперт: работа по противодействию ИГ* не должна ослабевать

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане

В Минобороны РФ сообщили о перемещении боевиков ИГ* в Центральную и Юго-Восточную Азию. О том, что следует из этого факта, рассказал в эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Боевики ИГ*, которых разгромили в Сирии и Ираке, перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"После разгрома так называемого "Исламского государства"* боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", –сказал Шойгу во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.

"Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", – продолжил российский министр.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что работа по противодействию террористам должна продолжаться с не меньшими усилиями.

"Любые военные успехи в одном регионе не означают прекращения борьбы в других регионах. Любая международная организация, которая считает основным видом своей деятельности террористическую, не прекратит своих действий после разгрома в одном из регионов. Естественно, оставшиеся структуры будут перебираться в соседние регионы и продолжать свою деятельность. Это говорит о том, что с точки зрения безопасности нашей страны, работа по противодействию должна продолжаться с не меньшими усилиями, чтобы не допустить возникновения любых возможных террористических актов на территории Российской Федерации и для обеспечения безопасности граждан нашей страны", – сказал Иосиф Линдер.

* Запрещенная в России террористическая организация

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!