Эксперт: работа по противодействию ИГ* не должна ослабевать

Боевики ИГ*, которых разгромили в Сирии и Ираке, перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", – продолжил российский министр.
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что работа по противодействию террористам должна продолжаться с не меньшими усилиями.
"Любые военные успехи в одном регионе не означают прекращения борьбы в других регионах. Любая международная организация, которая считает основным видом своей деятельности террористическую, не прекратит своих действий после разгрома в одном из регионов. Естественно, оставшиеся структуры будут перебираться в соседние регионы и продолжать свою деятельность. Это говорит о том, что с точки зрения безопасности нашей страны, работа по противодействию должна продолжаться с не меньшими усилиями, чтобы не допустить возникновения любых возможных террористических актов на территории Российской Федерации и для обеспечения безопасности граждан нашей страны", – сказал Иосиф Линдер.
* Запрещенная в России террористическая организация
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