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"Просто фантазии". Эксперт о заявлениях Пентагона про российские С-400

09:2724.04.2018
(обновлено: 10:01 24.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Американские СМИ заподозрили Пентагон в намеренном занижении эффективности российских ЗРК С-400. На эту попытку дискредитации не стоит обращать внимания, уверен военный политолог Алексей Подберезкин. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Сотрудники Пентагона намеренно приводят заниженные оценки эффективности российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, предположило американское издание The National Interest.

Издание цитирует американских чиновников, которые утверждают, что сирийские средства ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела четырнадцатого апреля. Кроме того, сотрудники минобороны США указали на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Однако, как отмечает журнал, заявления Пентагона о "неэффективности" С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны. Поэтому эти заявления могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Эксперты выразили уверенность, что на следующем слушании комитета американского сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik сравнил С-400 с аналогичными американскими системами.

"Это попытка дискредитировать наши системы, хотя я бы не стал обращать на это особое внимание – так всегда было и так будет. Американцы не особенно сейчас беспокоятся о том, чтобы обосновать какие-то суждения. Они прекрасно знают тактико-технические данные и результаты полигонных испытаний этой системы. Это суперсовременная система, способная одновременно по нескольким десяткам каналов отслеживать нападение десятков ракет – не одной и не двух. Причем на высотах до 30 километров, а по дальности – на 400 и более километров. Спектр поражаемых целей абсолютно разный: от крылатых ракет до баллистических ракет средней дальности, маневрирующих на конечных подлетных участках. Этого не может ни одна другая система, в том числе и их хваленая система Patriot, которая является анахронизмом по сравнению с С-400. Расхваливать С-400 особенно нет смысла – она хорошо известна. А вот когда пытаются говорить, что она недостаточно эффективна, это просто фантазии. Потому что за С-400 выстроилась уже очередь. Думаю, заказов "Алмаз-Антею" (российский концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения, –  ред.) хватит уже лет на 10-15", – полагает Алексей Подберезкин.

Утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии под надуманным предлогом более ста ракетных ударов, 71 из которых был отражен сирийской ПВО. В результате нападения коалиции никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Россия не стала задействовать свои силы, поскольку удары наносились вне зоны ответственности российских ПВО.

В декабре прошлого года Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Анкара закупает две батареи зенитно-ракетного комплекса. Такая сделка вызвала недовольство Вашингтона, который заявил, что готов предложить турецкой стороне альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса". 

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