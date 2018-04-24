"Ничего общего с реальностью". Политик о планах Киева вернуть граждан из РФ

В Москве оценили планы Киева вернуть из России три миллиона украинцев. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik также высказал свое мнение о том, зачем Киеву нужны такие заявления.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева вернуть всех украинцев из России. По мнению Пушкова, такие планы обречены на провал.

Ранее Климкин заявил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, и Киев планирует предпринять меры по возвращению этих граждан Украины на родину.

По мнению главы украинской дипломатии, введение безвизового режима с Европейским союзом частично привело к тому, что некоторые украинские граждане стали переезжать в европейские государства или возвращаться на родину. Однако этот процесс, как подчеркнул глава МИД Украины, происходит медленно.

"Киев готовится вернуть на Украину три миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России – и сразу на майдан", – написал российский парламентарий в Twitter.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik оценил идею Киева.

"Сразу возникает вопрос: а вы создали условия для того, чтобы были новые рабочие места? Люди уехали не потому, что так захотели – жизнь заставила уехать в Россию зарабатывать деньги для пропитания, для поддержки семьи, экономики Украины, в конце концов. Ведь те, кто работает в России – это очень важные инвесторы, большие миллиарды пересылают на Украину и поддерживают реальную экономику и развитие страны. Вот последние цифры: уехало 65 000 врачей. Прогноз на два следующих года: еще 50 000. Ребята, а что вы хотите, чтобы они приехали из России и создали Майдан, вышли и просили, чтобы вы их кормили? Эти намерения не имеют ничего общего с реалиями, которые мы наблюдаем на Украине. Это популистские заявления, потому что сегодня и Порошенко, и его правительство, чтобы удержать власть, продают не конкретные дела, а мечту: вы вступите в НАТО, вы будете в Евросоюзе, хотя оттуда дают сигналы – не будет этого. Поэтому это иллюзии. Сегодня на Украине устойчивая тенденция на то, что люди бросают все и семьями выезжают в Польшу, Россию, Венгрию, Чехию и другие страны, чтобы работать", – сказал Владимир Олейник.