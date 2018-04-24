Эксперт рассказал, что кроется за санкционным "фасадом" G7

Страны "Большой семерки" заявили о готовности ужесточить санкции против России. Цена подобным заявлениям не очень большая, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Илдус Ярулин.

Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто.

В группу G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", – говорится в коммюнике.

"Большая семерка" также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этим заявлением глав "семерки".

"Давление на Россию идет со всех сторон, чтобы она приняла правила их игры. С другой стороны, главы некоторых стран-участниц "семерки", та же Германия, говорят, что санкции лучше бы ослабить. Наверное, это (заявление по итогам встречи в Торонто) – в том числе и пиар-ход, который должен показать сплоченность "Большой семерки". Это создание красивой картинки, игра в репутацию: мол, мы управляем миром, можем санкции ввести, но если будете себя хорошо вести, будем с вами сотрудничать. Впрочем, цена этим заявлениям не очень большая. Это показное единство, которое нужно всем участникам G7, чтобы показать, что у них "все хорошо" и не выпячивать свои скандалы. То есть за этим общим фасадом – попытка скрыть внутренние проблемы и даже противоречия", – полагает Илдус Ярулин.

При этом санкции против России являются фактором риска для самих иностранных инвесторов. Об этом заявил ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов.

"Санкции – прежде всего риск для самих иностранных инвесторов. Потому что это их родное государство будет ограничивать, мучить и наказывать их за то, что они вложились в российскую экономику. Это совершенно глупая история, на мой взгляд, но что делать, в таком мире, в такой политике мы живем. Некоторые политики забывают о том, что законы экономики такие же естественные, как закон всемирного тяготения – никуда от него не денешься", – заявил Цыганов в интервью РИА Новости.