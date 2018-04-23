Эксперт: отставка Саргсяна – это компромисс

Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьера Армении. В эфире радио Sputnik эксперт Константин Тасиц высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация в стране.

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста – ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", – говорится в сообщении.

Саргсян добавил, что готов выполнить требования "уличного движения" и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.

В Ереване с 13 апреля идут массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля его противники объявили о начале "бархатной революции".

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008-го по 2018 год, после истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

На выходных уличные акции вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров власти с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера – депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

В понедельник, 23 апреля, их освободили, Пашинян уже анонсировал вечерний "победный митинг".

Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщили в пресс-службе кабмина.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Константин Тасиц высказал мнение, что отставка Саргсяна – это компромисс.

"Это своего рода компромисс, поскольку, с одной стороны, Саргсян уходит с поста премьер-министра, но его партия – "Республиканская партия Армении" – имеет большинство в парламенте, и очевидно, что следующий кандидат в премьер-министры будет согласован с Саргсяном как с руководителем партии. Возможно, это будет другой выдвиженец из этой партии, и здесь в первую очередь стоит упомянуть кандидатуру Карена Карапетяна, который до того занимал пост премьер-министра и был достаточно успешен на своем посту. Либо это будет некая компромиссная фигура, приемлемая как для оппозиции, так и для властей. Но в целом следует ожидать демократического выхода из этого кризиса – властям и оппозиции удалось избежать противостояния, масштабных беспорядков, жертв, и это дает возможность для дальнейшего устойчивого развития страны и преемственности ротации политических элит", – сказал Константин Тасиц.

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