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Эксперт прокомментировал предложение США использовать их скафандры

18:0323.04.2018
(обновлено: 18:04 23.04.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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США предложили России свои скафандры для выходов в открытый космос с окололунной станции. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал мнение, что пока рано говорить, чей вариант скафандров лучше.

США предлагают использовать свои скафандры вместо российских "Орланов" для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, иностранные партнеры вынуждают Россию создавать шлюзовой модуль под американские стандарты, и, соответственно, под разрабатываемые в США новые скафандры, предназначенные для использования при полетах к Луне. Объясняется такое требование тем, что в России создание лунных скафандров сейчас не ведется, а держать на небольшой окололунной станции два разных комплекта нерационально. 

Соответственно, при использовании американских скафандров системы обеспечения выхода в открытый космос тоже должны быть сделаны под оборудование США, уточнил собеседник агентства.

Старт шаттла Discovery
© AP Photo / Chris O'Meara
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В январе 2018 года СМИ сообщили, что Россия намерена предложить свои скафандры для работы космонавтов и астронавтов во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway. Прототипом может послужить скафандр "Орлан" последнего поколения, который сейчас используется на Международной космической станции. 

Сейчас на МКС используются универсальные шлюзовые отсеки. Из российского модуля "Пирс" и американской шлюзовой камеры Quest можно выходить в российских "Орланах" и американских EMU (Extravehicular Mobility Unit). Такое техническое решение было заложено на этапе проектирования станции, хотя такая возможность так никогда и не использовалась.

В настоящее время в США для космического корабля Orion, который планируется использовать для доставки экипажей на окололунную станцию, разрабатывается спасательный скафандр MACES. Он создается на базе скафандра ACES, разработанного для экипажей шаттлов.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал ситуацию.

"У американцев есть разработанные для другого проекта скафандры, которые, возможно, имеют преимущества по сравнению с теми, что разрабатывались до сих пор. Я имею в виду их программу по перегонке астероида к Земле, которая была закрыта с приходом Дональда Трампа. Те скафандры предоставляли большую свободу астронавтам – с тем, чтобы они собрали образцы с астероида, загрузили их в спускаемый аппарат и доставили на Землю – такая была программа. Российская программа не предполагала такого рода операций, но это не означает, что российские скафандры чем-то хуже. Здесь нужно смотреть детально, необходимы специальные сравнительные исследования. И только после этого можно говорить, какой вариант лучше – американский или российский", – сказал Натан Эйсмонт.  

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. 

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform – Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion. 

Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической – для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. 

Планируется, что Lunar Orbital Platform – Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. 

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