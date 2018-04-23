Эксперт прокомментировал предложение США использовать их скафандры

США предлагают использовать свои скафандры вместо российских "Орланов" для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, иностранные партнеры вынуждают Россию создавать шлюзовой модуль под американские стандарты, и, соответственно, под разрабатываемые в США новые скафандры, предназначенные для использования при полетах к Луне. Объясняется такое требование тем, что в России создание лунных скафандров сейчас не ведется, а держать на небольшой окололунной станции два разных комплекта нерационально.
Соответственно, при использовании американских скафандров системы обеспечения выхода в открытый космос тоже должны быть сделаны под оборудование США, уточнил собеседник агентства.
Сейчас на МКС используются универсальные шлюзовые отсеки. Из российского модуля "Пирс" и американской шлюзовой камеры Quest можно выходить в российских "Орланах" и американских EMU (Extravehicular Mobility Unit). Такое техническое решение было заложено на этапе проектирования станции, хотя такая возможность так никогда и не использовалась.
В настоящее время в США для космического корабля Orion, который планируется использовать для доставки экипажей на окололунную станцию, разрабатывается спасательный скафандр MACES. Он создается на базе скафандра ACES, разработанного для экипажей шаттлов.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал ситуацию.
"У американцев есть разработанные для другого проекта скафандры, которые, возможно, имеют преимущества по сравнению с теми, что разрабатывались до сих пор. Я имею в виду их программу по перегонке астероида к Земле, которая была закрыта с приходом Дональда Трампа. Те скафандры предоставляли большую свободу астронавтам – с тем, чтобы они собрали образцы с астероида, загрузили их в спускаемый аппарат и доставили на Землю – такая была программа. Российская программа не предполагала такого рода операций, но это не означает, что российские скафандры чем-то хуже. Здесь нужно смотреть детально, необходимы специальные сравнительные исследования. И только после этого можно говорить, какой вариант лучше – американский или российский", – сказал Натан Эйсмонт.
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль.
Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической – для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции.
Планируется, что Lunar Orbital Platform – Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.