РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Цинично и нагло". Экономист об условии США по снятию санкций с "РусАла"

17:5023.04.2018
(обновлено: 18:06 23.04.2018)
142852376
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСаяногорский алюминиевый завод объединенной компании Русал. Архивное фотоСаяногорский алюминиевый завод объединенной компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Минфин США заявил о возможности снятия санкций с "РусАла", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik отметил, что это уже не просто вмешательство в торговлю и экономику.

США могут снять санкции с "РусАла", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, заявили в Минфине страны.

"В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами – ред.), стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка – ред.), если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него", – говорится в пояснениях к санкционным документам.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Мнение: угрожать России санкциями по госдолгу бессмысленно
Кроме того, США продлили период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с "РусАлом". Он истечет не 7 мая, а 23 октября. До этой же даты Минфин рассмотрит ходатайство об исключении компании из санкционного списка.

На фоне этих сообщений акции "РусАла" начали расти.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире радио Sputnik назвал требования США бесцеремонным и циничным вмешательством в дела частной компании.

"Очень своеобразно выглядит требование Соединенных Штатов, чтобы Олег Дерипаска ушел и предоставил компанию как бы самой себе, и тогда санкции будут сняты. Это уже не просто вмешательство в торговлю и экономику, которое США всегда производили, производят и будут производить, они с вполне американской наглостью, бесцеремонностью и цинизмом вторгаются в дела иностранной коммерческой организации. При этом раньше США в лице своих экспертов и экономистов всегда декларировали, что государство не должно вторгаться в дела компаний, причем, делать это нельзя ни при каких условиях. Это частная компания, и не государственное это дело – влезать в ее внутреннюю политику", – сказал Василий Колташов.

В случае с "РусАлом", как отметил экономист, требования, выдвигаемые американцами, противоречат их собственной позиции о частных компаниях.

"Сейчас же США дают пример совершенно обратного. Потому что если по требованию США Олег Дерипаска будет смещен и будет поставлено другое руководство, да, может быть, санкции с компании будут сняты. Но ведь так можно поменять руководство любой компании – российской, бразильской, китайской. И сказать: так, поменяли руководство, теперь мы выставляем вам требования относительно деятельности – этот завод вы открываете, здесь вы что-то делаете, здесь не делаете… То есть получается, что США берут на себя очень большую роль, они осмеливаются командовать делами частных организаций", – заключил Василий Колташов.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Экономист: глава Минфина США говорит о санкциях лишь то, что должен
Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл" попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
12 пользователей оставили 14 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Герасименко
Это не просто ограничения, санкции, а желание управлять Россией по своему усмотрению. Кому какие должности занимать и кому и чем руководить. Не они Дерипаску принимали на работу, о чем у них голова болит.
18:04
23.04.2018
ОтветитьНе отвечать
станислав соловьев
как же США зажрались! Надо убедить Китай продать облигации США и тогда авианосцам америкосовским не чем будет заправляться ,а наёмникам не чем платить!
18:06
23.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена