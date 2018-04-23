"У нас все в здравом рассудке". Политолог о заявлении в ПАСЕ про взносы РФ

В ПАСЕ пожаловались на решение России не платить взносы. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что российская сторона не может поддерживать противоречивую позицию организации.

Докладчица по деятельности уставного органа ПАСЕ – Бюро Лилиан Мори Паскье заявила, что финансовая ситуация в Совете Европы является "не самой радужной".

"Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России", – сказала она, отметив, что это привело к дефициту бюджета организации в размере 18 млн евро.

"Учитывая бюджетную ситуацию, Бюро Ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы", – констатировала докладчица.

Паскье призвала "к совместной ответственности все государства-члены, чтобы они выполняли свои обязательства при вступлении".

Участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе Совета Европы", – добавила она.

Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ, лишенной ряда прав в 2014 – 2015 годах из-за позиции по Крыму, не будут полностью восстановлены.

Москва неоднократно предлагала Страсбургу пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Несмотря на приостановку выплат в бюджет Совета Европы, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение, что Россия не может поддерживать противоречивую позицию ПАСЕ.

"Конечно, мы делаем все абсолютно правильно. Думаю, и во многие другие организации тоже не стоит делать взносы. Например, мы фактически содержим ЮНЕСКО, которая на самом деле нам навязывает антисемейные ценности. А ПАСЕ – это вообще парадоксальный вариант, потому что это та организация, которая постоянно выносит осуждающие Россию резолюции, и тут же жалуется на то, что Россия ее не финансирует. Это же абсурд, это оксюморон какой-то! А у нас все в здравом рассудке, поэтому финансировать организацию, которая отказывает России в суверенитете над ее территорией, никто не будет, по крайней мере, посчитают это нецелесообразным", – сказал Богдан Безпалько.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!