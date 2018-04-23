Мнение: курс Макрона в Сирии выбивается из традиций французской политики

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждена ситуация в Сирии, сложившаяся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса", – говорится в сообщении.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума в районе Восточная Гута близ сирийской столицы. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Тем не менее, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам.
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Такого рода контакты (телефонный разговор президентов России и Франции – ред.) естественны, особенно в ситуации, когда президент Франции демонстрирует свое стремление активнее действовать на сирийском направлении. С одной стороны, Макрон использует весьма жесткую риторику, с другой стороны он отделывается в общем-то символическим участием в недавних силовых действиях США. Следует здесь учитывать и исторический фон: Франция в последние десятилетия стремилась играть, в общем-то, стабилизирующую роль в арабском мире и выступала за сохранение территориальной целостности арабских стран. Во всяком случае, она вела такую политику, начиная с (президента Шарля) де Голля и затем при правлении социалистов. Позиция Макрона, похоже, выбивается из такой традиции. Сейчас встает вопрос, какие цели дальше Париж будет ставить перед собой в Сирии. И если есть какая-то возможность предотвратить окончательное превращение Франции в союзники США, которые явно ведут дело к расчленению Сирии, то такую возможность, конечно же, нужно использовать", – считает Михаил Смолин.
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