Мнение: курс Макрона в Сирии выбивается из традиций французской политики

Президенты России и Франции обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. Позицию Парижа по отношению к сирийской проблеме в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Михаил Смолин.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждена ситуация в Сирии, сложившаяся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса", – говорится в сообщении.

В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии, отметили в Кремле.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума в районе Восточная Гута близ сирийской столицы. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Тем не менее, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Такого рода контакты (телефонный разговор президентов России и Франции – ред.) естественны, особенно в ситуации, когда президент Франции демонстрирует свое стремление активнее действовать на сирийском направлении. С одной стороны, Макрон использует весьма жесткую риторику, с другой стороны он отделывается в общем-то символическим участием в недавних силовых действиях США. Следует здесь учитывать и исторический фон: Франция в последние десятилетия стремилась играть, в общем-то, стабилизирующую роль в арабском мире и выступала за сохранение территориальной целостности арабских стран. Во всяком случае, она вела такую политику, начиная с (президента Шарля) де Голля и затем при правлении социалистов. Позиция Макрона, похоже, выбивается из такой традиции. Сейчас встает вопрос, какие цели дальше Париж будет ставить перед собой в Сирии. И если есть какая-то возможность предотвратить окончательное превращение Франции в союзники США, которые явно ведут дело к расчленению Сирии, то такую возможность, конечно же, нужно использовать", – считает Михаил Смолин.

Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Основными целями своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений. Хотя очевидно, что французский лидер, которого в Европе иногда называют "заклинателем Трампа", как минимум поднимет и вопросы "торговой войны", и изменения иранской ядерной сделки.

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