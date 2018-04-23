Политолог: отказ ПАСЕ обсуждать вопрос о России – "важный сигнал" Лондону

В ПАСЕ отказались обсуждать "вмешательство России в дела Великобритании". Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что это может означать для Лондона.

Уставной орган ПАСЕ – Бюро не поддержало инициативу британского парламентария обсудить на сессии так называемое "вмешательство России в Великобританию", сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи по итогам заседания.

По данным РИА Новости, накануне сессии представитель британской делегации предложил обсудить "соблюдение странами-членами международных договоренностей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию", а также в контексте ситуации в Сирии.

Отвечая по итогам заседания бюро на вопрос РИА Новости о судьбе этого предложения, собеседник агентства заявил, что "(оно) было отвергнуто".

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что произошедшее – это важный сигнал Лондону.

"Похоже, что власти Великобритании перегнули палку, они пытаются устроить конфликт с Россией и конфронтацию, не имея серьезных аргументов и доказательств. А тем, кого Лондон пытается привлечь на свою сторону, британских слов явно недостаточно и с точки зрения содержания и логики – то есть "аргументы", которые предъявляются, сомнительные, а "доказательства" – совсем не доказательства, и с точки зрения тех последствий, к которым может привести конфликт с ядерной державой. Так что произошедшее в ПАСЕ – это важный сигнал. Посмотрим, будут ли еще другие сигналы", – сказал Алексей Зудин.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Там в начале марта были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту якобы причастна Москва. При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.

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