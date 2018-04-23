Эксперт: "Адмирал Кузнецов" – это не только военный фактор

ЦС "Звездочка" приступил к ремонту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". В эфире радио Sputnik сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов высказал мнение, что этот корабль очень важен для российского флота.

Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", контракт подписан всеми сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются", – сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот".

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один тяжелый авианесущий крейсер – "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

В эфире радио Sputnik сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов высказал мнение, что этот корабль очень важен для нашего флота.

"Корабль очень нужен для нашего флота с точки зрения его боевого применения – на нем могут базироваться самые современные самолеты, и он, безусловно, представляет опасность для противника. Известно, что американцы хотят оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, чтобы угрожать. Радиус боевого применения его самолетов порядка двух тысяч километров. Вот и представьте, что могут наделать в регионе 70 самолетов, если у нас на авиабазе Хмеймим их в два раза меньше. А "Адмирал Кузнецов" – это передвижной аэродром, который мы можем подвести в любое необходимое место, обеспечив интересы России. Основная задача – на максимальной дальности остановить противника, чтобы он не смог применить по нам свои силы, плюс боевая устойчивость наших сил, а она невозможна без авиации. "Адмирал Кузнецов" может обеспечить, в том числе, и развертывание атомных подводных лодок при необходимости, и выход кораблей из баз. Кроме того, авианесущий крейсер – это не только военный, но и политический фактор. Само его присутствие оказывает огромное влияние. Всем понятно, что если мы поднимем авиацию и ее применим, то это будет совсем другая расстановка сил", – сказал Виктор Блытов.

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