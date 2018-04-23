Эксперт о сообщении Госдепа: США подтвердили курс на расчленение Сирии

США заявили, что не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем Дамаска. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил, чего добивается Вашингтон.

США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении страны, пока не будет проведена "политическая трансформация" Сирии. Как отметил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, условие помощи – конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН. По его словам, на эту задачу понадобится не менее 200-300 млрд долларов.

С аналогичным требованием выступили и в Евросоюзе. Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для его участия в восстановлении Сирии должен произойти политический переход, согласованный всеми сторонами конфликта. Кроме того, европейские дипломаты отмечают, что Евросоюз будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи сирийцам, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление, распространенное пресс-службой Госдепартамента.

"Это подтверждение стратегической линии США на расчленение Сирии, на недопущение сохранения у власти в стране дружественного России правительства. В этой связи делается все, чтобы затруднить переход к мирному урегулированию, и, естественно, к восстановлению страны. Американцы однозначно говорят, что если они и будут привлекать средства – причем будут стараться привлекать средства не свои, а монархий Аравийского полуострова – то только для восстановления тех районов, которые контролируют они и находящиеся под их влиянием силы. А для большинства районов Сирии, которые контролирует правительство Асада – американцы, разумеется, будут делать все, чтобы препятствовать восстановлению и налаживанию там нормальной жизни", – отметил Владимир Фитин.

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