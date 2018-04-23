Эксперт о сообщении Госдепа: США подтвердили курс на расчленение Сирии

США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.
С аналогичным требованием выступили и в Евросоюзе. Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для его участия в восстановлении Сирии должен произойти политический переход, согласованный всеми сторонами конфликта. Кроме того, европейские дипломаты отмечают, что Евросоюз будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи сирийцам, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление, распространенное пресс-службой Госдепартамента.
"Это подтверждение стратегической линии США на расчленение Сирии, на недопущение сохранения у власти в стране дружественного России правительства. В этой связи делается все, чтобы затруднить переход к мирному урегулированию, и, естественно, к восстановлению страны. Американцы однозначно говорят, что если они и будут привлекать средства – причем будут стараться привлекать средства не свои, а монархий Аравийского полуострова – то только для восстановления тех районов, которые контролируют они и находящиеся под их влиянием силы. А для большинства районов Сирии, которые контролирует правительство Асада – американцы, разумеется, будут делать все, чтобы препятствовать восстановлению и налаживанию там нормальной жизни", – отметил Владимир Фитин.
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