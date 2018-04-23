Мнение: Киев в вопросе миротворцев намеренно акцентирует внимание не на том

Западные страны поддерживают украинский план по миротворцам, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов высказал мнение, что, по сути, у Киева такого плана нет.

Страны "большой семерки" поддерживают позицию Киева по вопросу введения миротворцев в Донбасс, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Его слова приводит издание "Укринформ".

"Мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", – сказал Климкин по итогам ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто.

При этом глава украинского МИД вновь раскритиковал российский план. По его словам, позиция Москвы направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину".

В Киеве настаивают на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести миротворческий контингент в зону конфликта. Однако глава российского государства выступил против широкого мандата, отметив, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Российская сторона также предлагает разместить миротворческий контингент исключительно на линии разграничения.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов обратил внимание на то, что Киев пока так и не представил свой план по миротворцам.

"Обсуждая эту тему, Киев преимущественно пытается выдавать желаемое за действительное – акцентирует внимание только на тех аспектах и нюансах, которые интересны политическому режиму, но уж точно никак не соотносятся с установлением долгосрочного и прочного мира на Донбассе. Ведь, по сути, существует единственный, изложенный на бумаге, план по введению даже не миротворцев, а ограниченного контингента, направленного на обеспечение безопасности представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Других планов нет. Ведь очень важный момент заключается в том, что и (президент Украины Петр) Порошенко, и Климкин на каждом углу заявляют про миротворцев, но пока так и не сподобились посвятить этому несколько страниц машинописного текста, представить свой план. То есть по факту у Украины, ее западных партнеров такого плана нет – он отсутствует. А эти все заявления и разговоры – это не более чем отвлечение внимания от тех проблем, которые существуют на Украине", – сказал Денис Денисов.

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