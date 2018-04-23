Эксперт о заявлениях G7 про РФ: Запад не может выработать новую методику

Страны G7 открыты к диалогу с Россией, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за "злонамеренные действия", заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.
"Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", – заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.
Ранее "семерка" призвала Россию дать ответы по "делу Скрипалей". Россия, в свою очередь, призвала страны G7 воздержаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня, говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, министры иностранных дел G7 вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук отметил, что заявления "Большой семерки" – это сигнал для тех, кто работает над антироссийскими санкциями.
"Со стороны ведущих западных структур отношение к России не меняется. Они регулярно подтверждают свою позицию – это стало уже недоброй традицией, ритуалом. Россия в принципе может не обращать на это внимания, так как G8 уже не вернется. При этом не стоит думать, что со стороны Запада это простая формальность: мы видим новые шаги по давлению на российских предпринимателей, российскую экономику. Надо понимать при этом, что G7 – ведущая мировая структура, контролирующая весь процесс давления на Россию. Поэтому сигнал именно со стороны G7 – магистральный для всех остальных структур, которые работают над антироссийскими санкциями", – считает Григорий Трофимчук.
"Пока такие заявления делаются в основном на вербальном уровне, ситуация будет в том же режиме, в каком остается сейчас. Заявлениями они уже мало чего могут добиться, но Запад пока не может выработать новую методику", – полагает Григорий Трофимчук.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "большой семерки". "Группа семи" ("большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
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