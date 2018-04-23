Мнение: Порошенко пора серьезно задуматься о своей судьбе

Запад требует от Украины смены власти, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин.

Главное требование Запада к Украине состоит в смене власти, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, ранее сторонники партии Арсения Яценюка "Народный фронт" посетили США и встретились с официальными лицами, а представителей президентской фракции Блока Петра Порошенко на встрече в Вашингтоне не было.

"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было", – сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению депутата Рады, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.

Также Рабинович высказал мнение, что украинский президент находится в безвыходной ситуации и, скорее всего, не сможет занять президентский пост второй срок подряд.

"Чтобы удержаться, поплавать в этой системе и победить, Порошенко надо идти на выборы. Но он этого сделать не может. Он не может это сделать потому, что Запад не дает. На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами", – заключил он.

Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Внутренняя повестка на Украине заключается в том, что люди беднеют, зарплаты не выплачиваются, пенсии не предоставляются в полном объеме. А Порошенко за весь период президентства только богател. Конечно, когда подобная повестка присутствует, у людей голосовать за Порошенко и за всю эту власть нет никакого желания. Но, думаю, сам он не уйдет – на него надавят, скажут: либо по-хорошему уйдешь, либо по-плохому. Ему необходимо серьезно задуматься о своей судьбе. Поскольку американцы сейчас не показывают любви и радушия к нынешнему президенту Украины, думаю, ситуация может развиваться для него очень по-разному", – полагает Вадим Деньгин.

В последнее время на Украине обсуждается вероятность роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов, однако ряд официальных лиц, в том числе и премьер-министр страны Владимир Гройсман и глава МВД Украины Арсен Аваков заявляют о невозможности такого развития ситуации.

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