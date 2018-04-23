Эксперт: Запад может говорить о чем угодно, но суть всегда одна

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен призвала к жесткой позиции в отношениях с Москвой. Другую позицию Запад никогда и не занимает, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

"Путин не ценит слабость", – заявила фон дер Ляйен. Министр высказала мнение, что главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск "образа врага", который, по ее мнению, необходим именно Кремлю. При этом она подчеркнула, что улучшению отношений с Россией также препятствуют "аннексия Крыма", позиция Москвы по проблеме конфликта в Донбассе и ситуация в Сирии.

Фон дер Ляйен заявила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться для выполнения Минских соглашений. Министр добавила, что Западу необходимо быть готовым к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такой подход не улучшит международные отношения.

"Они всегда говорят с позиции силы. Отношения от таких заявлений становятся только хуже. И позиция Запада всегда будет такой. Они могут говорить о чем угодно, но в действительности они говорят исключительно о позиции силы, с позиции силы и для позиции силы. В качестве иллюстрации можно посмотреть, что они говорят о предстоящей (или не предстоящей встрече) президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына: после того, как КНДР уступит нам все, тогда мы, возможно, что-то сделаем. Это не постановка вопроса. Это приводит к тому, что международные отношения все больше деградируют, а кризисы становятся все сильнее", – сказал Владимир Брутер.

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