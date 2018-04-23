"Помогите нам выпутаться". Эксперт о сути требований Вашингтона к Москве

Россия не будет выполнять ультимативные требования США, заявили в МИД. Предварительных условий для переговоров быть не должно, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Васильев.

Россия не намерена в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

"Если он (посол США Джон Хантсман, – ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", – сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

Так он прокомментировал недавние заявления Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

Крутских подчеркнул, что Россия уже неоднократно говорила, что не намерена вмешиваться во внутренние политические процессы, влиять на выборы в США.

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", – отметил он.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил позицию Вашингтона.

"США ставят условие: Россия должна дать гарантии – то есть ей нужно "признать и покаяться". Смысл того, что говорят в МИД России – никаких предварительных условий для начала диалога. Переговоры могут начаться, если стороны готовы к обсуждению. Постановку вопроса со стороны США можно интерпретировать как специфику внутриполитической ситуации из серии "помогите нам выпутаться из нашего положения". Получается, что весь мир должен помогать Америке. Сменяются советники по национальной безопасности, госсекретари, но эта установка на предварительные условия, чтобы "покаяться", признать "фактор вмешательства" остается. Что, нет других проблем в российско-американских отношениях, кроме как заниматься прошлогодним снегом?", – сказал Владимир Васильев.

Отношения Москвы и Вашингтона осложнились после выборов президента США, когда американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" и в сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой. В Кремле и в Белом доме такие заявления неоднократно отвергали.

Российская сторона постоянно подчеркивает приверженность невмешательству во внутренние дела других государств. Так, в посольстве России в США в очередной раз отвергли обвинения со стороны бывшего директора ЦРУ Майка Помпео о "вмешательстве Москвы" и отметили, что у США, напротив, богатый опыт в таких делах.

"Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", – заявили в дипмиссии.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!