Политолог: Порошенко пытается узурпировать вопросы веры

Вселенский патриархат сообщил, что рассмотрел запрос президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви на Украине. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем киевским политикам разговоры об автокефалии.

В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви и заявили, что изучат этот запрос вместе с другими православными церквями.

При этом, как сообщил РИА Новости близкий к Вселенскому патриархату источник, Украина не получит автокефалии, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а для принятия решения необходимо единогласие.

"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", – сообщается в пресс-службе патриархии.

Также в Константинопольском патриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦ автокефалии состоялось 19 и 20 апреля.

"(Вселенский патриархат,– ред.) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", – говорится в тексте.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Асафов.

"Порошенко пытается получить политический инструмент для тотального воздействия на электорат в новом предвыборном цикле. Это не первая попытка киевских политиков узурпировать вопросы веры и использовать их исключительно в политическом смысле для управления гражданами Украины. И год назад, и в этом году любые контакты с Константинопольским патриархатом выдавались за победу той самой идеи о создании автокефальной украинской церкви, которая, конечно, будет в политическом смысле полностью подчинена Киеву. У Константинопольского патриархата позиция неизменна – сначала нужен мир, потом можно обсуждать любые изменения. Но год за годом возникают спекуляции на этой почве. Я не думаю, что сейчас Константинопольский патриархат вообще будет далее обсуждать эту идею. Однако Порошенко будет заявлять, что якобы на самом деле все решено. Думаю, его позиция будет неизменной и он будет производить политические спекуляции по этому вопросу, как и по другим", – сказал Александр Асафов.

Девятого апреля президент Украины Петр Порошенко во время посещения Фанара обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь Киевского патриархата автономной или автокефальной. Семнадцатого апреля украинский лидер вновь обратился к Варфоломею I с этой же просьбой.

До этого в 2016 году до Всеправославного собора на Крите украинские депутаты просили рассмотреть их обращение, но его отказались включать в повестку дня.

Незадолго до обращения Порошенко с просьбой, третьего апреля, президент России Владимир Путин и Константинопольский патриарх провели телефонную беседу, в которой российский лидер выразил священнослужителю признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира. В свою очередь Варфоломей I пообещал, что "Вселенский патриархат будет и впредь выполнять свою координирующую роль в пользу общеправославного единства".

Тем не менее, в воскресенье украинский президент заявил, что Константинопольский патриархат якобы приступает к проведению процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.