Американист: иск Демпартии США к России – это беспрецедентный случай

Демпартия США подала иск к России, выборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik напомнил, что обвинения во "вмешательстве" России в выборы в США звучат уже давно – но доказательств так и не представлено.

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, свидетельствует иск, поступивший в распоряжение РИА Новости.

Их обвиняют в сговоре с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа обратились за помощью к российскому правительству и разведке, чтобы нанести ущерб позициям кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помочь ныне действующему американскому президенту, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив украденные там материалы.

"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из Демократической партии", – говорится в документе.

Речь идет о скандале вокруг переписки представителей Демократической партии, которую в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Трампу. Никаких доказательств этому не было представлено.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik напомнил, что голословные обвинения во "вмешательстве" России в американские выборы звучат уже давно – но доказательств до сих пор так и не представлено.

"Это беспрецедентный случай – чтобы представители одной партии подали иск против избирательного штаба другой партии и еще против другой страны, которая якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Мне трудно судить, какие доказательства будут представлены Демократической партией, но напомню, что расследование этого дела, в том числе комиссией (спецпрокурора Роберта) Мюллера идет и пока что ни к каким результатам комиссия не пришла. И трудно сказать, какие еще факты сможет представить Демократическая партия в доказательство своих обвинений. Вообще это дело достаточно противоречивое и у многих американцев имеются вопросы к самой Демократической партии, поэтому результат этого иска предсказать довольно сложно", – считает Юрий Рогулев.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" после победы Трампа. Расследования ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".

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